Come lisciare i capelli con la spazzola phon lisciante

La spazzola phon lisciante è un’alternativa veloce e pratica al classico brushing, ovvero il metodo grazie al quale si possono asciugare e lisciare i capelli con spazzola e phon. Questo metodo non è così pratico soprattutto per chi non è esperto, rischiando di lasciare alcune ciocche non perfettamente lisciate, di tenere troppo il calore e il phon a contatto con i capelli o di stressarli perché ripetutamente spazzolati. Non è facile ottenere un liscio perfetto con spazzola e phon se si cerca di fare la piega a casa da soli, ma esiste una valida alternativa: la spazzola asciugacapelli lisciante.

In pratica è una spazzola che si collega alla corrente e, una volta accesa, asciuga i capelli e contemporaneamente li liscia, pettinandoli. È davvero facilissima da usare ma soprattutto veloce, molto più veloce di un classico brushing e soprattutto di un’asciugatura normale per poi passare la piastra capelli.

Prima di cominciare ad asciugare i capelli con la spazzola phon lisciante

Prima di cominciare ad utilizzare la spazzola lisciante ovviamente bisogna lavare i capelli e tamponarli affinché non siano troppo bagnati, per rimuovere l’eccesso di umidità. Per evitare di rendere i capelli elettrici, meglio utilizzare asciugamani in microfibra, fibre naturali o anche una veccia t-shirt in cotone che ormai non utilizzate più. Evitate i classici asciugamani di spugna ma soprattutto non frizionate i capelli per non rompere e stressare eccessivamente i capelli. Evitate anche di arrotolare l’asciugamano a vite, perché anche questo movimento potrebbe danneggiare, nel lungo periodo, i capelli.

Tamponateli dolcemente, i capelli non dovranno più gocciolare. A questo punto passate all’applicazione dei prodotti di styling, i vostri preferiti andranno benissimo. In commercio esistono tanti oli, latti idratanti e balsami spray senza risciacquo ma anche prodotti specifici per lisciare i capelli. L’importante è che non vi dimentichiate di applicare anche un termoprotettore, ovvero un prodotto che protegge i capelli dal calore, necessario per evitare che i capelli si rovinino con il calore della spazzola phon lisciante ma in generale con tutti i phon e anche tool come piastra o ferro.

Il momento “2-in-1”: come asciugare e lisciare i capelli contemporaneamente

A questo punto è il momento dell’asciugatura vera e propria. Procedete passando la spazzola asciugacapelli lisciante dall’alto verso il basso, dall’attaccatura dei capelli verso le punte e procedete su tutta la testa. Ripetete questa operazione più volte per cominciare a dare una prima asciugatura ai capelli in modo che poi sia più facile e veloce maneggiare le singole ciocche e cominciando comunque a lisciarli e non farli gonfiare troppo.

Dividete poi i capelli in sezioni in modo che sia più facile lisciarli tutti ma, soprattutto, così facendo riuscirete ad ottenere un liscio più ordinato e preciso e i capelli risulteranno meno gonfi e voluminosi. La prima sezione da lavorare è quella dietro la nuca, perché è una parte naturalmente più calda che si asciuga prima ma anche perché sarebbe più difficile cominciare dalla parte frontale per poi arrivare alla parte posteriore e sotto tutti i capelli.

Passate la spazzola un paio di volte o finché non sentirete i capelli asciutti, procedete così per tutta la sezione e poi prendere una nuova sezione di capelli. Ripetete questi passaggi fino ad aver finito tutti i capelli, insistendo maggiormente nella zona davanti, quella che incornicia il volto. Passate poi di nuovo la spazzola phon lisciante su tutti i capelli e a questo punto ammirate come in una mezz’ora non solo avrete asciugato i capelli, ma avrete anche ottenuto capelli lisci voluminosi, senza sforzo.

Non scordare questi step dopo aver usato la spazzola asciugacapelli lisciante

Ci sono poi un paio di step, opzionali, per rendere perfetta la vostra piega liscia con la spazzola phon asciugacapelli. Se volete che i capelli restino lisci più a lungo e soprattutto togliere un po’ di volume, passate velocemente la piastra su tutti i capelli. Bastano davvero 5/10 minuti e un calore basso perché non dovrete lisciarli da zero, ma solo perfezionare la piega. Se con la spazzola asciugacapelli lisciante avete ottenuto un liscio che vi soddisfa, passate la piastra senza dividere i capelli in sezioni, altrimenti se necessario, prendete sezioni e ciocche larghe, proprio per rifinire la lisciatura rapidamente. Una volta terminato, applicate un olio o un prodotto idratante, che vada ulteriormente a lucidare i capelli, a nutrirli, a compattare le punte e coccolarli dopo aver utilizzato calore. Adesso godetevi i vostri piega liscia ottenuta in maniera facile ma soprattutto veloce rispetto ad altri metodi.