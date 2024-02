La sua chioma è iconica ed è un vero e proprio simbolo di Fiorella Mannoia, come fare per averla

Fonte: ANSA Fiorella Mannoia, il segreto dei suoi ricci che possiamo scoprire anche noi

Bellissima, con quel look che non è mai mutato nella sostanza e che l’ha resa iconica. Una voce potente e graffiante, la capacità di affrontare tematiche importanti e di lasciare un’impronta indelebile. Questa, ma non solo, è Fiorella Mannoia che ha (nuovamente) incantato al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston è salita un totale di sei volte, l’ultima proprio durante l’edizione 2024 della kermesse canora.

E ha lasciato senza fiato non solo per la potenza del suo brano Mariposa, ma anche per un look elegante e che ci mostra con chiarezza una sua costante beauty, un dettaglio che non è cambiato con gli anni e che è un po’ il simbolo dell’artista: i capelli. Rossi, sì, ma anche acconciati in ricci ben definiti e al tempo stesso un po’ selvaggi. Così belli da aver ipnotizzato il pubblico. Qual è il segreto dei suoi capelli, Fiorella Mannoia lo avrebbe svelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, si tratta di un ferro arricciacapelli. La cantante ha raccontato che è il suo “mai senza” per una chioma impeccabile che ci ha ipnotizzate.

Come avere ricci perfetti (come quelli di Fiorella Mannoia)

Se anche voi siete rimaste incantate davanti al look di Fiorella Mannoia, allora sarete felici di sapere che potete replicarlo. Con i prodotti giusti e con un ferro arricciacapelli, magari da portare sempre con voi proprio come fa la cantante, potrete avere una chioma invidiabile. Abbiamo selezionato, qui di seguito, alcuni dei migliori ferri arricciacapelli da acquistare online a prezzi super convenienti.

Remington arricciacapelli

Un ferro professionale alla portata di tutti è Remington arricciacapelli con rivestimento in perla e ceramica. Può raggiungere una temperatura tra i 130 e i 230 gradi e si riscalda in soli 30 secondi. Anche lo spegnimento è automatico, dopo un’ora. Il risultato sono capelli ricci molto definiti e morbidi, perfetti da vedere e da toccare: l’effetto wow è assicurato.

All’interno della confezione si trovano anche un guanto protettivo e una custodia. E come aiuto, mentre si ottiene l’acconciatura dei propri sogni, è bene sapere che vi è un cavo girevole e molto lungo.

Remington arricciacapelli Professionale, per ricci definiti e perfetti

Arricciacapelli automatico e senza fili

Per chi lo vuole portare sempre con sé ma senza l’ingombro del filo, l’arricciacapelli automatico di Yapoy è lo strumento perfetto. Ha una batteria ricaricabile che garantisce un’ora di lavoro e non occupa molto spazio. In base alla scelta dei tempi e dei livelli di calore si può decidere che effetto finale ottenere. Per uno stile che riflette come ci si sente.

Yapoy arricciacapelli automatico Senza fili e ricaricabile per uno stile su misura da portare ovunque

Babyliss, ferro arricciacapelli

Per chi sogna ricci molto stretti, ecco che in aiuto arriva il ferro arricciacapelli Babyliss. La sua peculiarità sta nel diametro molto piccolo (10 millimetri) che garantisce una definizione pazzesca e che dura a lungo: basterà arrotolare una parte della propria chioma al ferro (ricoperto di Quartz Ceramic) e in pochi secondi il riccio è fatto. Inoltre, è dotato di 6 impostazioni di temperatura.

Offerta BaByliss C449, Arricciacapelli professionale Per ricci molto stretti e definiti

Ferro arricciacapelli con accessori

Più grandi, ma anche più piccoli, oppure per fare delle onde: se si desidera spaziare e rendere i propri capelli ricci ma in maniera sempre nuova, allora l’accessorio giusto è il set Bestope Pro 6 in uno. Gli accessori sono realizzati in ceramica tormalina e promettono di ottenere il proprio stile preferito. Ha due impostazioni di temperatura ed è facile da trasportare.

Bestope Pro 6 in 1 Set con diversi accessori per ottenere il proprio stile di riccio preferito

Bellissima, ferro con forma conica

Ha la forma conica anche Bellissima Imetec GT15 200, un ferro arricciacapelli rivestito in ceramica. Si presta alla perfezione su ogni tipologia di capello e permettere di fare ricci stretti ma anche più ampi, che variano in base a dove si arrotola la ciocca di capelli. Look diversi tra cui scegliere per sentirsi sempre con i capelli in ordine.

