Ricci indomabili? Nicole Kidman ama questo balsamo senza risciacquo

Fonte: GettyImages Il prodotto per lo styling dei capelli ricci di Nicole Kidman

Ogni riccio un capriccio, dice un famoso proverbio e sembra non riferirsi solo al carattere del ‘proprietario’ dei capelli ma anche alla natura stessa della chioma riccioluta, difficile da domare e da valorizzare.

I capelli ricci sono caratterizzati dalla loro forma naturale a spirale o a onda e può variare notevolmente in termini di struttura e dimensioni delle curve, da riccioli stretti a onde più larghe. Il nemico numero uno dei capelli ricci è il crespo.

I capelli crespi – oltre ad essere il risultato dei danni causati da trattamenti chimici – sono spesso il risultato di mancanza di idratazione: l’idratazione è fondamentale per combattere il crespo e diventa fondamentale nei capelli ricci in quanto tendono ad essere più secchi rispetto ai capelli lisci.

Chi ha i capelli ricci lo sa bene, come la bella diva dagli occhi di ghiaccio, Nicole Kidman. Forse non tutti sanno che il look con cui la conosciamo – capelli lisci e biondissimi – non è naturale. In molti non la riconoscerebbero nemmeno con la sua cascata di riccioli rossi e la chioma indomita come la protagonista del film Disney Ribelle -The Brave. Infatti, questa è la vera natura di Nicole Kidman: una folta testa rossa e selvaggia che sembra tradire il suo lato più selvaggio dietro la sua algida bellezza con cui siamo abituati a riconoscerla e associarla.

La Kidman ha rivelato ai microfoni Harper’s Bazaar i suoi preferiti in termini di bellezza, ed ecco cosa ha rivelato quando le è stato chiesto dei prodotti per capelli: “Ho i capelli naturalmente ricci e se sono in vacanza li asciugo all’aria. Per ricci senza effetto crespo, utilizzo Moroccanoil Hydrating Styling Cream.

Questa crema Moroccanoil è un trattamento senza risciacquo creato per idratare e condizionare i capelli a base di olio di Argan nutriente. Per risultati ottimali, dopo lo shampoo e il balsamo, applicare 1-2 dosi di Crema Styling idratante insieme qualche goccia di Trattamento Moroccanoil sui capelli umidi e mettere in piega come al solito o lasciar asciugare i capelli in modo naturale. Per uso quotidiano, una noce di prodotto sui capelli asciutti combatte il crespo e può anche essere associata a una piccola quantità di Trattamento Moroccanoil per rinfrescare lo styling e manterrai i ricci definiti anche un giorno (o più) dopo il lavaggio. Usalo con o senza asciugacapelli!

Valorizza i ricci con questi consigli

Scegli un taglio adatto perché può fare la differenza. Consulta un parrucchiere specializzato in capelli ricci per ottenere un taglio che valorizzi la tua texture naturale.

Evita il calore eccessivo: l’uso frequente di strumenti termici come asciugacapelli, piastre o arricciacapelli può danneggiare i capelli ricci. Cerca di ridurre al minimo l’esposizione al calore e usa sempre un protettore termico prima dell’utilizzo di strumenti termici.

Tecnica ‘plopping‘: questa è una tecnica di asciugatura che coinvolge l’uso di una maglietta di cotone per avvolgere i capelli e permettere loro di asciugarsi in modo naturale e ti può aiutare a definire i ricci e a ridurre il crespo.

Usa prodotti specifici: i prodotti progettati per capelli ricci, come creme, gel o mousse aiutano a definire e mantenere la forma dei ricci. I prodotti per lo styling post lavaggio e senza risciacquo sono fondamentali. Scopri tutta la linea Moroccoanoil per capelli ricci e vedrai che risultati!

Pettinatura delicata: usa un pettine a denti larghi o le dita per districare delicatamente i capelli bagnati. Evita di spazzolare i capelli ricci quando sono asciutti per evitare il crespo.

Affina la tua routine di cura dei capelli: crea una routine di cura dei capelli che includa idratazione regolare, tagli regolari e l’uso di prodotti adatti alla tua texture di capelli.

Goditi i tuoi ricci!

