Tutti i consigli per una chioma folta e lucente

Avere i capelli belli, forti e luminosi è facile, se sai come trattare la tua chioma: ecco tutti i suggerimenti e prodotti must have

Fonte: iStock Consigli per capelli forti e lucenti

Fin dall’antichità la chioma è stata un simbolo di benessere, potenza e sensualità, oltre che espressione dell’estetica del tempo. Nell’antica Mesopotamia, così come in Egitto, i capelli erano considerati un simbolo dello status sociale e coloro che non li curavano erano visti come creature selvagge. Ancora oggi i capelli sono una parte importante della nostra identità e del nostro aspetto. Nulla suscita più invidia di una chioma sana, forte e lucente: una buona parte è merito del Dna ma non è tutto merito o colpa dei geni. Una corretta cura del capello e alcune pratiche salutari aiutano a ottenere capelli belli e luminosi che riflettano la tua salute generale.

Scopri che tipologia di capello hai e usa prodotti fatti apposta per loro

Quante volte ti è capitato di comprare dei prodotti per i tuoi capelli consigliati da amici, parenti o virali sui social, per poi rimanere deluso dal risultato?

Non è colpa del prodotto di bassa qualità (o almeno, non sempre!), spesso è solo inadatto alla tua tipologia di capello. Per questo ti potrebbe essere utile fare il famoso test della porosità del capello: basta prendere qualche capello, tassativamente senza prodotti e senza balsamo, e immergerli in un bicchiere d’acqua per 5 minuti. Se i capelli vanno a fondo hanno porosità alta, mentre se galleggiano è bassa.

I capelli poco porosi sono capelli caratterizzati da cuticole molto chiuse che difficilmente accettano trattamenti e a cui risulta molto difficile far penetrare acqua. Per questo tipo di capello è molto importante utilizzare prodotti senza oli e burri che li renderebbe pesanti e tendenti a sporcarsi più facilmente.

Maternatura ha ideato un prodotto ad hoc per questa tipologia di capello: si tratta di un prodotto di styling adatto ai capelli a bassa porosità che, usato pre asciugatura, prepara i capelli alla piega fornendo una protezione termica ed antistatica, ricco di elementi naturali come gli estratti di albicocca e di zafferano (ricchi di carotenoidi, Vitamine E e F, vitamine A, B1, B2 e Cma), leggero sui capelli. Non sciacquare!

Offerta Maternatura Latte Capelli Bassa Porosità all'Albicocca

Al contrario, i capelli ad alta porosità sono capelli caratterizzati da cuticole completamente aperte che assorbono molta acqua ma non la trattengono. I capelli appaiono quindi molto secchi, crespi e che si aggrovigliano facilmente.

L’ideale è utilizzare prodotti ricchi di burri e olii, altamente idratanti: via libera a maschere da tenere in posa a lungo per un effetto wow, proprio come la virilissima maschera ristrutturante Panna e Fragola di Alkemilla. Le recensioni pazzesche di questo prodotto sono una garanzia.

Offerta Alkemilla maschera Panna e Fragola

Tinta: no alle formulazioni troppo aggressive

Bisogna sfatare un mito: non esistono tinte chimiche che facciano ‘bene’ al capello. Le tinte sono una delle cause primarie di chiome secche e aride. In particolare capita quando si usano formulazioni aggressive, ricche di ammoniaca, magari in maniera ravvicinata nel tempo. La colorazione dovrebbe essere rifatta ogni 4-8 settimane e nel frattempo il colore dovrebbe essere mantenuto lucente e bello con i prodotti ad hoc.

Puoi affidarti a tinture naturali come quelle della linea Khadi, 100% naturale e vegana, senza ingredienti sintetici: queste miscele sono composte da erbe Ayurvediche come Henné, Indaco, Neem, Bhringaraj e Aloe vera.

I pigmenti di colore naturali si legano alle cuticole del capello e aderiscono alla sua superficie, creando un velo di colore: per ottenere le nuanches desiderate bisogna lavorare per gradi, tuttavia sarà difficile schiarire i capelli scuri mentre sarà più semplice scurire e coprire i capelli bianchi.

Khadi khadi CASTANO SCURO

Se non sai dire di no alla decolorazione per schiarire i tuoi capelli, assicurati di usare prodotti corretti per il manetnimento a casa. La linea Olaplex nasce proprio per coccolare i capelli sfibrati da trattamenti chimici aggressivi e il più venduto è Olaplex 3 Hair Perfector: si tratta di un impacco pre-shampoo che va sciacquato dopo averlo tenuto in posa per circa 30 minuti. Il suo sistema brevettato garantisce risultati visibili dalla prima applicazione.

Offerta Olaplex Olaplex 3 Hair Perfector

Phon e piastre, attenzione al calore estremo

Il calore eccessivo può rendere i capelli fragili e suscettibili alla rottura in quanto il calore può indebolire la struttura dei capelli e di conseguenza dar vita alle doppie punte, specialmente quando i capelli sono esposti a temperature elevate per lunghi periodi di tempo. Non solo: risulteranno che più opachi in quanto le alte temperature tolgono l’umidità naturale dai capelli, rendendoli privi di lucentezza.

Ciò che puoi fare è, prima di procedere all’asciugatura, avvolgere i capelli in un panno in microfibra (naturalmente antistatica) che assorbe gran parte dell’acqua in eccesso. In questo modo esporrai per meno tempo la chioma al calore.

Freatech 3 Pezzi Asciugamano Capelli in Microfibra

Durante la prima asciugatura, cioè quella che elimina il grosso dell’acqua nei fusti, usa il phon senza beccuccio, così da asciugarli molto più velocemente e senza danneggiarli. Il beccuccio, invece, è fondamentale nella fase di styling quando si procede con la spazzola in aiuto della piega.

Puoi scegliere un phon che ti permetta di regolare il calore e che non raggiunga mai temperature troppo elevate ma in grado di distribuire il getto uniformemente per un’asciugatura rapida.

Offerta Bellissima Imetec Asciugacapelli K9 2300

Non abusare di piastra e ferri! In particolare, la piastra andrebbe usata al massimo due volte la settimana e sempre sui capelli completamente asciutti. Evitare l’utilizzo quotidiano: il rischio è infatti quello di assottigliare via via la chioma. La temperatura non deve mai superare i 300°C. Per lo styling, puoi usare dei metodi alternativi senza calore ma altrettanto efficaci: hai mai provato il tubo in raso attorno a cui attorcigliare i capelli lasciandolo in posa tutta la notte? Ti sveglierai con splendidi boccoli come appena uscita dal parrucchiere, senza l’uso di ferri e piastre!

Kaition Bigodini per ricci senza calore

E se proprio non sai rinunciare a piastra e ferri, ricorda di usare sempre abbondante termoprotettore: questi prodotti infatti solitamente contengono ingredienti specializzati che formano uno strato protettivo intorno ai capelli, aiutando a ridurre i danni termici e mantenendo i capelli idratati e sani.

Attenzione a non scegliere prodotti troppo pesante che rischino di appesantire il capello e farlo sporcare in fretta: una scelta ideale è Moroccanoil Difesa Totale, uno spray secco all’olio di Arganiste i vitamina B5 leggero ma in grado di proteggere dal calore fino a 230 gradi.

Offerta Moroccanoil Spray difesa assoluta

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram

link= https://bit.ly/3CnTnQP