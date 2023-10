Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il segreto dei capelli perfetti di Jennifer Lopez è un olio miracoloso che regala una chioma favolosa. Si tratta del No. 7 Bonding Oil di Olaplex, un olio super nutriente, ma con una consistenza soft, ideale per nutrire in profondità i capelli sfibrati e regalargli nuova vita.

Cos’è l’olio per capelli miracoloso di Jennifer Lopez

A 54 anni Jennifer Lopez è assolutamente strepitosa. La popstar sfoggia una chioma lunga e impeccabile, sempre lucente e con uno styling a regola d’arte. Dietro il successo del suo hairstyle c’è il No. 7 Bonding Oil di Olaplex. Un olio altamente concentrato con una texture leggerissima che agisce in profondità donando lucentezza e nutrimento ai capelli sfibrati. Permette inoltre di proteggere la chioma dal calore sino a 230 °C durante lo styling con il ferro arriccicapelli o la piastra.

JLo apprezza questo olio soprattutto perché la aiuta ad affrontare i suoi innumerevoli cambi look. Colorazioni, bleaching e styling infatti con il tempo rischiano di sottoporre a uno stress eccessivo i capelli. Agendo come termoprotettore ripristina al meglio i legami proteici che costituiscono il capello, riparando dall’interno i danni e dando vita a un effetto scudo che dura a lungo. Il risultato è una chioma morbida, lucente e dall’aspetto sano.

Come si usa l’olio per capelli di JLo

Come si utilizza l’olio per capelli miracolosi di Jennifer Lopez? La popstar ha fama di essere piuttosto esigente, soprattutto quando si tratta di prendersi cura della sua chioma. Il bello del No. 7 Bonding Oil di Olaplex è che si applica con estrema facilità sia sui capelli umidi che asciutti. Applica sul palmo della mano una piccola quantità di prodotto, poi distribuiscilo in modo uniforme partendo da metà chioma sino alle punte. Evita le radici per non appesantire troppo la capigliatura. Lasci agire, infine riapplica poco prima della piega scegliendo una piccola dose di prodotto. In questo modo potrai nutrire il capello, rendendolo splendido e al tempo stesso super leggero.

Chi la conosce afferma che Jennifer Lopez porta questo olio sempre con sè, nel suo beautycase. Segui il suo esempio e applicalo ogni volta che hai bisogno di nutrire la tua chioma e di eliminare le doppie punte. Un rimedio super efficace per avere capelli setosi e dire addio all’odioso effetto crespo.

Dove acquistare l’olio per capelli di Jennifer Lopez

L’olio per capelli di Jennifer Lopez si può trovare in super sconto su Amazon. Le recensioni di chi l’ha provato confermano che si tratta di un prodotto valido e professionale, adatto a qualsiasi tipo di capello e con risultati visibili sin dalla primissima applicazione. Questo olio infatti sfrutta la tecnologia Olaplex che consente di riparare i capelli danneggiati, ripristinando e rafforzando i legami interni. Chi l’ha testato apprezza la capacità di regalare lucentezza e idratazione alla chioma secca e danneggiata, in particolare dopo trattamenti chimici come tinture o decolorazioni.

Gli utenti che usano la piastra inoltre segnalano la possibilità di usare l’olio di JLo come termoprotettore per proteggere i capelli dai danni provocati dall’asciugacapelli o dalla piastra, rendendo lo styling ancora più semplice.

