Migliori prodotti per capelli ricci sempre al Top

I migliori prodotti per capelli ricci sono essenziali se vuoi avere ricci morbidi, idratati, elastici e duraturi, senza effetto crespo e che rimangano belli e definiti per giorni. Se i capelli lisci tendono forse a sporcarsi di più e a reggere meno la piega, i capelli ricci possono essere ispidi, secchi, perdere elasticità, appesantiti e opachi, a causa di prodotti sbagliati, usati in troppa quantità o perché non idratati correttamente.

Come prima cosa ti servirà uno shampoo delicato ed idratante, un balsamo o una maschera se i tuoi capelli sono particolarmente secchi e poi dei prodotti capelli ricci per lo styling. Fluido, crema, gel, mousse e spray per il refresh non possono mai mancare, quindi segnati i migliori prodotti per capelli ricci se vuoi vederli trasformati o se vuoi mantenerli sani e belli.

Primo step, lo shampo idratante

Lo shampoo capelli ricci ideale è altamente idratante e non contiene tensioattivi aggressivi che tenderebbero a seccare i capelli e renderli poco elastici e più opachi. L’ideale sono i low poo shampoo, appunto senza tensioattivi aggressivi, ma anche i cowash, shampo dalla texture cremosa che fanno poca schiuma e ricordano quasi un balsamo, come Alfaparf Milano Hydrating Co-wash, un conditioner detergente idratante senza solfati, che rispetta ed aumenta l’idratazione del capello riccio aiutando ad eliminare l’effetto crespo.

Alfaparf Milano, Hydrating Co-wash Conditioner Detergente Idratante Capelli Ricci. Prezzo: 16,90€ su douglas.it

Se non ami la texture cremosa del cowash e preferisci uno shampo classico, l’importante è che abbia attivi nutrienti e idratanti, come ad esempio oli, sali minerali e vitamine per mantenere la giusta idratazione ai capelli, soprattutto sulle lunghezze, senza però rinunciare ad un cuoio capelluto perfettamente pulito. Prova Kérastase Curl Manifesto Bain Hydratation Douceur, uno shampo delicato cremoso e idratante per capelli molto ricci, ricci e mossi. Contiene miele di Manuka nutriente e ricco di minerali e Ceramidi che rendono i capelli più forti e morbidi.

Kérastase, Curl Manifesto Bain Hydratation Douceur Shampoo Capelli Ricci. Prezzo: 24,90€ su sephora.it

Le lunghezze non devono essere troppo seccate e hanno bisogno di idratazione, ma non è detto che la cute non possa essere più grassa o sporcarsi più velocemente. Ecco che, una volta a settimana o ogni dieci giorni, l’ideale è fare uno scrub al cuoio capelluto, per riequilibrarlo e detergerlo in profondità. Sephora Collection Hair Cleansing Scalp Scrub è un trattamento purificante che rimuove i residui di sporco, inquinamento, stratificazione di prodotti di styling, sebo in eccesso e cellule morte. Migliora la circolazione e l’aceto di mele ha un’azione lucidante.

Sephora Collection, Hair Cleansing Scalp Scrub. Prezzo: 14,99€ su sephora.it

Mai dimenticare di applicare il balsamo o la maschera capelli ricci

Una volta lavati i capelli è il momento di districarli e dargli un boost di idratazione prima dell’asciugatura. Se non hai capelli particolarmente secchi o non sono molto spessi, meglio utilizzare un balsamo idratante, più leggero di una maschera, formulato per i capelli ricci che così non li vada ad appesantire. Davines Love Curl Conditioner esalta i ricci ma è adatto anche a capelli mossi, elimina l’effetto crespo, regala elasticità e volume.

Davines, Curl Conditioner. Prezzo: 20,70€ su amazon.it

Chi l’ha detto che per avere capelli ricci sani e morbidi si debba spendere tanto in prodotti? Un esempio di maschera nutriente e multiuso, con ottimi ingredienti per i capelli ricci è la Garnier Hair Food Ultimate Blends Nutriente Banana, che si può usare come balsamo risciacquandola dopo pochi minuti, come maschera tenendola maggiormente in posa o come leave-in, nel caso i capelli necessitassero di una dose di idratazione e nutrimento in più prima dell’asciugatura.

Garnier, Hair Food Ultimate Blends Nutriente Banana. Prezzo: 7,95€ su lookfantastic.it

Se c’è un ingrediente benefico per i capelli ricci, per dar loro struttura ed elasticità, queste sono le proteine. Il balsamo Shea Misture Coconut & Hibiscus Curl & Shine Conditioner contiene proteine della seta, olio di Neem e olio di cocco. Nutre, idrata e definisce i capelli ricci, anche molto spessi, non contiene parabeni, alcool, ftalati e solfati e riesce a tenere a bada i capelli ricci crespi, rendendoli più gestibili.

Shea Moisture, Coconut e Hibiscus Curl e Shine Conditioner. Prezzo: 9,45€ su lookfantastic.it

Trai migliori prodotti capelli ricci non dimenticarti quelli per lo styling

Per quanto riguarda l’asciugatura, i capelli ricci hanno bisogno di diversi prodotti di styling a seconda delle esigenze, del grado di idratazione e dallo spessore dei capelli. Tra sieri, creme, oli, mousse e gel c’è l’imbarazzo della scelta, non ti resta che provare e trovare la tua combinazione preferita.

Come primo step usa un olio se i capelli hanno bisogno di nutrimento

Se hai capelli ricci secchi potrebbero aver bisogno, come prima cosa, di un po’ di olio da applicare sulle lunghezze per dargli ancora più idratazione e nutrimento e far sì che rimangano morbidi. Attenzione però a non appesantirli e applicarne poco o a scegliere un olio secco che non unga, come Nuxe Huile Prodigieuse, un olio multifunzione che può essere usato su viso, corpo e capelli. Un odore intenso che profumerà la tua chioma riccia, contiene vitamine E, olio di camelia, di nocciole, borragine, iberico, mandorle dolci e macadamia e olio di tsubaki che forma come una barriera protettiva.

Nuxe, Huile Prodigieuse. Prezzo: 21,95€ su lookfantastic.it

Se hai i capelli sottili e non vuoi appesantirli, scegli un fluido

Come primo prodotto styling capelli ricci serve qualcosa che aiuti il riccio a crearsi e definirsi. Se hai i capelli sottili e fini o poco volume, meglio scegliere un siero o un fluido, dalla texture meno corposa e quindi più leggero. Noah Fluido Ravviva Ricci Proteine del Riso è leggero e non appesantisce i capelli ma definisce i ricci grazie appunto alla quota di proteine al suo interno che rendono i ricci elastici.

Noah, Fluido Ravviva Ricci Proteine Del Riso. Prezzo: 13,99€ su amazon.it

La mousse capelli ricci, per chi è affezionato ad un prodotto più classico

La mousse o spuma capelli ricci è forse il prodotto più classico e ancora più utilizzato per la cura dei capelli ricci. Meglio evitare però i prodotti da supermercato, che potrebbero seccare molto i capelli e che spesso contengono grosse quantità di alcool. Se pensi che la mousse sia la soluzione più giusta per i tuoi capelli prova Divina Blk Mousse Volumizzante Attiva Ricci, con estratto di Goji. Volume assicurato ma leggerezza estrema, definisce i capelli ricci mantenendoli lucidi, morbidi e idratati.

Divina Blk, Mousse Attiva Ricci. Prezzo: 18,50€ su amazon.it

La crema modellante ricci, che idrata i capelli e fa montare il riccio

Le creme modellanti ricci si fanno sempre più spazio trai migliori prodotti capelli ricci, perché consentono non solo di creare il riccio, ma essendo più corpose contribuiscono a dare idratazione e nutrimento, lasciando i capelli morbidissimi e disciplinando il crespo. Mulac Cosmetics BB’ Bouncy Curl Defining Cream, ad esempio, aiuta a definire i capelli mossi, ricci e crespi grazie all’olio di cannabis sativa, olio di Argan e oliva fermentati, donando nutrimento ai capelli sfibrati e proteggendoli dai radicali liberi. Non riuscirai più a fare a meno del suo profumo irresistibile.

Mulac Cosmetics, BB’Bouncy Curl Defining Cream. Prezzo: 15,90€ su pinalli.it

Un’altra crema capelli ricci preziosa ed efficace da non farsi scappare è la Gyada Cosmetics Crema Modellante Ricci, con azione modellante e disciplinante che non appesantisce ma nutre e idrata, lasciando i capelli morbidissimi. Contiene olio di lino, cocco, argan e jojoba dall’alto potere ristrutturante e protettivo, ma anche burro di Karatè nutriente e gel d’aloe, che contribuisce ad un effetto anticrespo e aiuta la tenuta del riccio.

Gyada Cosmetics, Crema Modellante Ricci. Prezzo: 16,90€ su pinalli.it

Il gel, per mantenere elastico e sostenere i capelli ricci

Dopo aver applicato la crema è il momento di dare sostegno ai ricci e fare in modo che durino il più possibile, rimangano elastici ma, soprattutto, siano ben sostenuti. Per questo si applica del gel, per fare in modo che il riccio non cada con il peso della gravità e il peso stesso del capello, ma rimanga bello elastico, a molla. Alkemilla Gel Modellante Ai Semi Di Lino dona ai capelli ricci una tenuta flessibile, morbida e naturale, senza indurire i capelli e creando uno strato protettivo per evitare umidità e crespo. Si può usare a capelli bagnati ma anche sui capelli asciutti, per ravvivare i ricci.

Alkemilla, Gel Modellante Semi Di Lino Capelli Ricci. Prezzo: 11,60€ su amazon.it

Da provare il Gel Devacurl Supreme Defining Gel, pensato per dare definizione e molto sostegno ai ricci senza irrigidirli, per una tenuta ultra-forte. Effetto crespo debellato e ricci lucidi e morbidi, si applica sui a capelli molto bagnati, si asciugano e poi si frizionano dalle radici per aprire i ricci e rimodellarli, senza lasciare residui.

Devacurl, Supreme Defining Gel. Prezzo: 29,00€ su sephora.it

Se hai paura che un gel possa seccarti troppo i capelli ricci o preferisci qualcosa di più naturale e ad effetto rinforzante, la scelta ricade su Gyada Cosmetics Gel Capelli Rinforzante Con Spirulina e Aloe. Dall’alto potere fissante, contiene alga spirulina ricca di vitamine, aminoacidi e sali minerali ma anche equiseto, benefico per i capelli, avena, e ginseng oltre all’aloe che idrata e tiene a bada il crespo.

Gyada Cosmetics, Gel Capelli Rinforzante Con Spirulina e Aloe. Prezzo: 12,04 su amazon.it

E il giorno dopo? Prova uno spray refresher per ricci come nuovi

Il problema dei capelli ricci, specie se non li hai molto molto ricci di tuo è che il giorno dopo, avendoci dormito la notte, tendono ad essere più crespi, piatti, meno definiti e come se il riccio fosse un po’ smontato. Puoi applicare di nuovo un po’ di gel o crema ricci inumidendo prima le mani, ma se non vuoi rischiare di accumulare troppo prodotto e appesantire i capelli, l’ideale è utilizzare uno spray apposito, detto refresher. Ouidad Botanica Boost Curl Energizing e Refreshing Spray fa proprio questo: riporta la spirale del riccio a nuova vita creando definizione e volume ma lasciare i capelli morbidi, lucidi e leggeri, senza lasciare residui.

Ouidad, Botanical Boost Curl Energizing e Refreshing Spray. Prezzo: 22,95€ su lookfantastic.it