Fonte: Getty Images La vista della chiesa di vetro di Frank Lloyd Wright Jr

Figlio di Frank Lloyd Wright, Lloyd Wright ha progettato una delle chiese più particolari al mondo, che ora sta sparendo, perché sarà smantellata: la Wayfarers Chapel, o “Chiesa di Vetro”, è stata a lungo una delle cappelle più belle, situata a Rancho Palos Verdes in California. La sua architettura, così come la posizione privilegiata, ovvero su una scogliera che si affaccia sull’Oceano Pacifico, l’hanno resa iconica: oggi di questa architettura non resta molto, considerando i danni ai vetri e alle fondamenta, ma c’è una buona notizia. Quando sarà smantellata, verrà ricollocata altrove. Vi portiamo alla scoperta della sua storia affascinante.

La storia della chiesa di vetro di Frank Lloyd Wright Jr

Cento posti, vetro e legno come materiali principali, il design semplice e lineare, pulito, in modo tale che l’architettura coesista con il paesaggio senza rovinare il magnifico ambiente, in un inno tra sacro e natura. Progettata da Lloyd Wright, il figlio di Frank Lloyd Wright, architetto statunitense tra le figure più importanti del XX secolo, entrato nella storia dell’architettura contemporanea, è stata realizzata tra il 1949 e il 1951. Il costo complessivo dell’edificio? Circa 25mila dollari.

Negli anni, rispetto all’edificio principale, sono state costruite numerose aggiunte, tra cui un centro visitatori e la torre. Negli anni ’60, uno dei centri visitatori è andato perduto. Ciò che ha sempre affascinato della Chiesa di Vetro è la sua natura profondamente immersiva: coesiste con il paesaggio naturalistico, l’intento di Lloyd Wright. Negli ultimi decenni, è stato tra gli edifici più amati al mondo per i matrimoni. Solamente nel 1999, se ne sono celebrati 800 proprio qui. Romantico e affascinante, oggi purtroppo è un edificio che sta subendo un lento declino, e pertanto sarà smantellato.

Architettura e design della chiesa di vetro di Lloyd Wright

Basta osservare l’esterno della chiesa di vetro di Lloyd Wright per comprenderne la bellezza, quasi dolorosa e poetica al contempo. L’architettura è in totale fusione con l’ambiente circostante, di cui ne rispetta (e rispecchia) la singolare potenza. Quello che è stato progettato come un luogo di riposo, di meditazione, di unione con il sacro, è diventato un luogo di culto affascinante, caratterizzato da geometrie evidenti, applicando il concetto di natura e design. Negli anni ’50, era presente un giardino pensile.

La rivoluzione del figlio dell’architetto Frank Lloyd Wright gli ha permesso di allontanarsi dall’uso tradizionale della muratura, per realizzare un recinto in grado di definire lo spazio sacro, ma al contempo di rispettare il territorio. Peculiare anche l’uso del vetro, che, secondo Lloyd Wright, doveva dare l’impressione di unione tra cielo e mare: non è mai stato il design a definire la chiesa di vetro, bensì il contesto paesaggistico.

Perché la chiesa di vetro di Frank Lloyd Wright Jr sta sparendo?

Ad averne annunciato la chiusura è il sito della cappella, e purtroppo il destino di questa chiesa è legato profondamente al territorio. Come anticipato, siamo su uno dei promontori di Rancho Palos Verde, in una delle zone della California maggiormente a rischio frane, dormienti fino a non poco tempo fa e che si sono riattivate nell’ultimo secolo. A lungo l’edificio è stato sottoposto ad analisi e osservazione: la speranza era di poter intervenire con una ristrutturazione. Purtroppo, però, ciò non avrebbe impedito alla struttura religiosa di deteriorarsi nuovamente in seguito, proprio a causa del territorio. La soluzione? Smantellare la magnifica chiesa di vetro di Lloyd Wright e trasferirla altrove, in un luogo certamente più sicuro.

Naturalmente, lo smantellamento non è facile, anche perché l’obiettivo è di preservare la struttura originale. C’è anche un altro aspetto di cui tenere conto, ovvero che molti dei materiali che sono stati usati per la sua realizzazione non sono più reperibili. La scelta è stata annunciata nel febbraio 2024 dalla direzione della Cappella, che ha anche condiviso la “chiusura della Cappella dei Viandanti e delle proprietà circostanti a causa dell’accelerato movimento della zona”. Non senza problemi, a dire il vero, poiché erano in programma ben 175 eventi nei successivi otto mesi.

Il lento declino della chiesa di vetro di Lloyd Wright è impensabile da osservare senza fare nulla: ad aprile 2024, si sono rotti i vetri della cappella, le fondamenta hanno subito dei danni significativi, i passaggi pedonali si sono incrinati. Non essendo in grado di restaurare la chiesa, alla fine la decisione migliore rimane quella del trasferimento, per preservare i materiali originali: ciò avverrà in collaborazione con il National Park Service e con i massimi esperti di conservazione storica, perché l’obiettivo è ambizioso, ma non irrealizzabile. E per fortuna.

Verrà programmata ogni azione per evitare il decadimento di questo monumento storico nazionale (dichiarato nel 2023), della cappella che Wright ha progettato e realizzato con fatica e impegno, sulle orme del genio e del talento del padre, il simbolo di un sogno modernista, in cui architettura e natura si sposano alla perfezione, in una spettacolarizzazione presente anche in altri edifici (come Faro Capel Rosso, in un contesto paesaggistico mozzafiato). Qui, dove centinaia di persone, inclusi attori e celebrità, si sono giurate il “per sempre”, ora si avvierà un progetto poderoso per impedire a quel sogno modernista tra geometrie e solennità di sparire… per sempre.

La chiesa di vetro nella televisione e nella cultura popolare: dove l’abbiamo vista

Lloyd Wright è stato un architetto paesaggista attivo a Los Angeles, nel sud della California in particolare, e tra i suoi lavori più famosi c’è la chiesa di vetro. E quest’ultima è entrata di diritto nella cultura popolare, spesso presente in film e serie televisive famose. Come The O.C., in cui forse ricorderete che proprio la Cappella dei Viandanti è stata luogo di matrimonio e funerali. E ancora l’abbiamo vista nella serie di fantascienza Sliders, in un episodio di The Rockford Files, di Innerspace, di 90210, o persino nelle scene finali della pellicola cinematografica Endless Love (Un amore senza fine). Tra le ultime serie televisive che hanno avuto la fortuna di girare nei pressi della chiesa di vetro, anche Revenge e Lucifer.