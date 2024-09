Fonte: Getty Images Chi è il fratello di Romina Power, Tyrone

Essere figlio di una leggenda del cinema può sembrare un privilegio, ma per Tyrone Power Jr. ha significato convivere con un’eredità ingombrante. Nato con un nome che evoca grandi successi e radici profonde nel mondo dello spettacolo, Tyrone ha cercato di ritagliarsi uno spazio tutto suo.

Tra film mai davvero memorabili e una carriera musicale che non ha lasciato il segno, la sua vita è fatta di luci e ombre, come quella degli altri membri della sua illustre famiglia. Ma cosa sappiamo davvero di quest’uomo, spesso rimasto lontano dai riflettori, nonostante il cognome che porta?

Tyrone Power: le origini e la carriera

Nato a Los Angeles, il 22 gennaio 1959, Tyrone Power Jr. è venuto al mondo portando sulle spalle un nome che pesa come un macigno. Figlio del leggendario attore Tyrone Power, scomparso prematuramente, è cresciuto nell’ombra di una dinastia di attori che si tramanda da generazioni.

Il suo vero nome, Tyrone William Power IV, è quasi un emblema di famiglia, con radici che risalgono addirittura al bisnonno irlandese. Una linea di sangue che sembrava quasi destinata a continuare il percorso tracciato da padre e nonno.

Ma se l’eredità del nome non si discute, la carriera di Tyrone Power Jr. non è stata altrettanto luminosa. Il suo debutto al cinema è arrivato nel 1985 con Cocoon, diretto da Ron Howard, ma nonostante una filmografia che comprende titoli come Le ragazze vogliono solo divertirsi e Bitch Slap, il suo percorso si è distinto più per la continuità che per il clamore. E sì, anche se ha interpretato ruoli in produzioni televisive di successo come Beautiful, il suo volto è rimasto relativamente sconosciuto al grande pubblico.

Il rapporto con la sorella Romina

La storia della sua famiglia non è fatta solo di pellicole e copioni. Tyrone Jr. ha incontrato la sorellastra Romina Power, nata dal precedente matrimonio del padre con Linda Christian, solo quando entrambi erano ormai adulti.

Un incontro che ha sorpreso per la naturalezza con cui i due si sono ritrovati, come se il tempo non avesse mai creato distanze. Nonostante la differenza d’età, Tyrone ha sempre dichiarato di sentirsi vicino a Romina, non solo per il legame familiare, ma anche per l’amore che entrambi condividono per l’Italia.

Tra cinema e musica: un cammino incerto

Non solo attore, Tyrone Jr. ha provato a esplorare anche il mondo della musica. Un’avventura, però, che non ha avuto la stessa fortuna di quella della sorella Romina. La sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1991 con la versione inglese di Oggi sposi, intitolata Just Married, è passata quasi inosservata.

Vita privata e discrezione

Tyrone Power Jr. non è solo figlio d’arte, ma anche marito e padre. Sposato con l’attrice canadese Carla Collins, con la quale ha avuto un figlio, Tyrone Keenan, l’attore si tiene ben lontano dai riflettori della mondanità. Eppure, prima di Carla, aveva già attraversato un primo matrimonio con DeLane Matthews, finito nel 2003. Il suo stile di vita, però, è avvolto nella riservatezza: non si sa se viva ancora negli Stati Uniti o se abbia trovato casa altrove.

Ciò che è certo, invece, è il suo legame particolare con l’Italia, un paese che ha sempre sentito come un secondo focolare, dichiarando più volte il suo affetto per la cultura e il modo di vivere italiano. E forse proprio questo amore lo tiene lontano dal caos dei social media, dove non si trova traccia di alcun suo profilo ufficiale.