Romina Power: “So che Ylenia è ancora viva”. E svela il suo nuovo lavoro in Puglia

Romina Power racconta il legame con la figlia Ylenia, la sua verità sulla scomparsa e la nuova vita in Puglia, tra natura, ricordi e un desiderio mai spento di speranza

IPA Romina Power

C’è un filo invisibile che unisce una madre ai propri figli, un cordone che nessuna distanza, nessun silenzio, nessun destino può davvero spezzare. Romina Power lo sente ancora, quel filo.

Lo custodisce da trent’anni, da quando la sua Ylenia è scomparsa a New Orleans all’inizio del 1994. “Se fosse morta, lo avrei sentito”, ha dichiarato, con la dolce fermezza di chi non ha mai smesso di sperare.

E in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Pensieri profondamente semplici (Rizzoli), ha raccontato la sua verità in un’intervista al Corriere della Sera: una verità che non aveva mai avuto davvero voce.

Secondo Romina Power la figlia Ylenia Carrisi è ancora viva

Romina Power ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti sulla scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita avuta da Al Bano nel 1970 e di cui non si hanno più notizie dal 1994. In oltre trent’anni è stato detto tutto e il contrario di tutto, molte volte senza alcun rispetto per una madre che ha perso sua figlia.

“Hanno anche detto che tenevamo Ylenia nascosta in casa pur di farci pubblicità. Per non parlare delle cose false su mia figlia: che facesse uso di droga, che avesse scelto lei di buttarsi nel Mississippi. – ha affermato Romina – Ma Ylenia era curiosa, brillante, le mancava un esame per laurearsi al King’s College. E sapeva nuotare. Non ho mai creduto alla versione del guardiano dell’Acquario che aveva detto di averla vista: la sua descrizione era inattendibile”.

In quel periodo buio, una sola voce del mondo dello spettacolo si è fatta sentire nonostante la grande popolarità di Al Bano e Romina: quella di Sophia Loren. “Pianse con me, da madre a madre”, ha ricordato la Power. Un gesto semplice e immenso. Dopo quasi un mese a New Orleans, fu Al Bano a chiedere di tornare in Italia per impegni di lavoro.

È lì che la crepa tra loro ha iniziato a diventare frattura fino a portarli al tanto chiacchierato divorzio? “Può darsi”, ha ammesso Romina senza rancore. Non tutto quello splendore, non tutto quel successo che li circondava la rendeva felice. Anzi. “Forse non era la vita che volevo”, ha confessato.

Per l’artista americana Ylenia è ancora viva: “Una madre conserva un cordone ombelicale invisibile con i figli che mette al mondo: se Ylenia fosse morta lo avrei sentito. Servirebbe una Fondazione per le ragazze scomparse, per mostrare loro che non sono state dimenticate, che aspettiamo di rivederle, che non abbiamo mai smesso di amarle e di cercarle”.

Cosa fa oggi Romina Power

Oggi Romina Power ha trovato il suo equilibrio in Puglia, tra gli ulivi e il canto degli animali. Vive nel Leccese, nella sua masseria, insieme al fratello Tyrone e al figlio Yari, circondata da cani, gatti, galline, rane e novantamila api. L’ex attrice e cantante ha infatti deciso da qualche tempo di diventare un’apicoltrice.

E a tal proposito ha voluto lanciare un messaggio importante: “Vorrei dire a quelli che spruzzano gli antiparassitari agli ulivi di smettere di farlo durante il giorno, perché mi hanno ucciso un’arnia intera, al mio apicoltore cinque”.

La Power ha inoltre rivelato che è stata lei a voler rimanere a tutti i costi nel Sud Italia – “Insistetti io con Al Bano per vivere in Puglia, lui voleva trasferirsi a Montecarlo – e che la “casa di Cellino San Marco gli avvocati non sono riusciti ad assegnarmela. Però è stata trasformata così tanto, che non vorrei più abitarci”.

