Harry torna a Londra ma il Re sarà impegnatissimo in Scozia. I dettagli su un possibile incontro che appare già in salita

Harry – il figlio minore di Re Carlo nonché Duca di Sussex – si prepara per un imminente viaggio a Londra in occasione dei WellChild Awards il 30 settembre 2024. Durante la sua visita, che non durerà più di qualche giorno, il Principe alloggerà probabilmente a breve distanza da Buckingham Palace, residenza della sua famiglia, alimentando voci su un possibile incontro con suo padre, il Re Carlo III.

Un’eventualità che appare improbabile già dalle premesse, visti i rapporti tesi tra i due e la continua ossessione del secondogenito per la sicurezza, la quale ha imposto che non venisse rivelato il luogo in cui si fermerà per la sua visita nel Regno Unito. Tuttavia, nonostante la vicinanza geografica, sembra altamente improbabile che padre e figlio si vedano durante il soggiorno londinese di Harry. Secondo una fonte vicina alla Famiglia Reale, le agende frenetiche e il delicato stato dei rapporti familiari rendono difficile immaginare un incontro.

Il viaggio di Harry e gli impegni istituzionali

Harry, ora quarantenne, ha mantenuto legami con varie cause benefiche, tra cui WellChild, un’organizzazione che supporta i bambini gravemente malati e le loro famiglie. Il suo ritorno a Londra per questo evento dimostra il suo continuo impegno verso queste iniziative nonostante la distanza fisica e i rapporti tesi con la Famiglia Reale. Recentemente, il Duca è stato visto a un evento di beneficenza a Santa Barbara, One805Live!, organizzato per onorare i primi soccorritori, dove ha consegnato un premio al pilota di elicotteri Loren Courtney.

Mentre Harry continua a partecipare a eventi pubblici e impegni di beneficenza, la sua vita personale e familiare rimane al centro dell’attenzione mediatica. Dopo il suo viaggio a New York per onorare sua madre, la defunta Principessa Diana, con il Diana Award, Harry si recherà a Londra, il che ha generato le consuete speculazioni su un possibile incontro con il Re Carlo. Tuttavia, sembra che tale incontro, pur non escluso completamente, sia estremamente improbabile.

L’agenda di Re Carlo

Carlo, ancora in cui per sconfiggere il tumore insieme alla Principessa del Galles Kate Middleton, ha già una serie di impegni ufficiali nel periodo in cui Harry sarà a Londra. Il Sovrano e la Regina Camilla sono infatti attesi in Scozia per il 25° anniversario del Parlamento scozzese il 28 settembre, un impegno istituzionale di grande importanza per il Monarca, che si è spesso mostrato particolarmente legato alle terre del nord del Regno Unito. Dopo questo evento, Carlo avrà alcuni giorni liberi, ma secondo fonti vicine alla Famiglia Reale, il breve lasso di tempo e la velocità con cui sia Harry che il Re entreranno e usciranno dalla capitale rendono logisticamente difficile un incontro.

Le tensioni tra Harry e il resto della famiglia reale sono ben documentate, soprattutto dopo l’uscita delle sue memorie e le interviste che ha rilasciato negli ultimi anni. Sebbene non si possa escludere del tutto la possibilità di un incontro, la combinazione di impegni istituzionali e la complessità dei rapporti familiari rendono tale evento impraticabile. E neanche rimandato.

La distanza emotiva tra padre e figlio

Nonostante in passato padre e figlio avessero un rapporto apparentemente più stretto, negli ultimi anni la distanza tra loro è aumentata significativamente. La decisione di Harry e Meghan Markle di trasferirsi negli Stati Uniti e ritirarsi dai ruoli di membri senior della Famiglia Reale ha segnato un punto di svolta. Da allora, i rapporti tra Harry e suo padre sono diventati sempre più tesi, con rari momenti di riconciliazione pubblica. Le interviste rilasciate da Harry, che includono critiche alla Famiglia Reale e alla sua gestione di momenti difficili della sua vita, hanno esacerbato questa frattura.

L’assenza di Meghan durante questo viaggio potrebbe riflettere ulteriormente la difficoltà della situazione familiare. Mentre l’anno scorso la Duchessa aveva accompagnato Harry a diversi eventi, quest’anno Meghan non sarà presente, ufficialmente a causa di problemi di salute, lasciando Harry solo in un momento che potrebbe essere particolarmente delicato a livello emotivo.

Le speculazioni su un possibile incontro

Nonostante il forte desiderio da parte del pubblico e dei media di vedere una riconciliazione tra Harry e il resto della Famiglia Reale, le probabilità che un incontro avvenga durante questo viaggio sembrano minime. La frattura tra Harry e la famiglia, che ha subito un ulteriore colpo con la pubblicazione del libro autobiografico di Harry, Spare, sembra ancora lontana dal risolversi.

Al momento, non ci sono segnali concreti di una ripresa del dialogo tra padre e figlio. Le “discussioni in corso” menzionate dalle fonti sembrano indicare che, sebbene ci sia una volontà di mantenere aperti i canali di comunicazione, non si sia ancora trovato un momento né un luogo adatto per un incontro significativo.