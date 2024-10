Temptation Island: Mirco e Giulia si aggiudicano il titolo di coppia più noiosa dell’anno

Non raramente su queste pagine ci siamo lamentati del malcelato trash di Temptation Island. Abbiamo criticato ragazzi troppo sguaiati, tentatrici poco eleganti e dialetti troppo marcati. Stasera, però, il trash ci è mancato. La prima parte della penultima puntata di questa stagione autunnale del più seguito dei dating show è stata dedicata a Mirco e Giulia, che si confermano, fino alla fine, la coppia più noiosa del programma.

Inaspettato colpo di scena a Temptation Island

Questo noiosissimo capitolo di Temptation Island 2024 edizione autunno/inverno si apre invero con uno dei momenti più sorprendenti nella storia dle programma. La penultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia si apre con lo stesso Filippo a bordo di una scattante imbarcazione, impegnato in un inseguimento piratesco. A commissionare la volata all’avventuroso presentatore è la fidanzata Giulia che, scoprendo che il fidanzato si trovava in mezzo al mare con la tentatrice preferita, ha chiesto a Bisciglia di andare a recuperarlo il prima possibile, “altrimenti lo vado a prendere io, dalle orecchie”. E Filippo, indiscusso eroe, esegue.

Mirco e Alessia, la loro storia è tutta uno sbadiglio

Peccato che il tutto duri appena qualche minuto, per dare il poi il via a oltre mezz’ora di pura noia. A scorrere sullo schermo le quasi 48 ore trascorse in esterna dal fidanzato Mirco e dalla tentatrice Alessia. Due giorni trascorsi, a quanto abbiamo avuto modo di vedere, a stare seduti su una barca, seduti su un divano o, in alternativa, seduti su un letto. Scambiandosi giusto qualche parola ogni tanto, il resto del tempo lo hanno passato ad abbracciarci in acrobatiche pose circensi. Nel corso della notte, lei ha osato eludere le telecamere e intrufolarsi in camera di lui, ma siamo piuttosto certi che abbiano continuato a farsi i grattini e nulla più.

E che insopportabile sdolcinatezza, infine, ai momenti dei saluti. Quando Mirco, convocato inevitabilmente al falò di confronto con la fidanzata, è costretto a lasciare il villaggio. L’addio in bikini si protrae per una ventina di interminabili minuti. Indovinate un po’, trascorsi ancora con una o al massimo due parole ogni dieci minuti di abbracci. Parole del calibro di “mi sei entrato dentro” o, tocco di classe, “sono uno stupidino”. Quasi quasi preferivamo lo sfacciato Albert con le sue provocazioni al limite della decenza.

Giulia il cliché della moglie italiana

Avete presente la moglie raccontata dai comici? Quella pesante, che vieta il calcetto con gli amici, litiga con la suocera e va a dormire in pigiamone? Giulia sì: Giulia quel personaggio caricaturale ha scelto di impersonarlo nella vita vera. Il suo ragazzo ha trascorso la notte con un’altra, ma lei preferisce trascorrere il falò di confronto a rinfacciargli delle domeniche trascorse a guarda la Fiorentina in tv. È difficile non prendere le parti delle donne guardando Temptation Island, ma stavolta preferiamo essere neutrali. Prendere le distanze da una coppia che è riuscito a rendere da sbadiglio anche uno dei più spassosi e surreali dei programmi televisivi d’Italia.