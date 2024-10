Temptation Island, le pagelle: Mirco noia e incoerenza (4), Antonio spinge la tentatrice alla fuga (0)

Sta per giungere ormai al termine l’edizione autunnale di Temptation Island 2024. Le coppie ancora in gioco si trovano di fronte alla scelta finale. E tra colpi di scena inattesi, prevedibili litigi e ripensamenti dell’ultimo minuto, la scorsa serata è stata una montagna russa di emozioni. Le nostre pagelle.

Mirco, noioso e incoerente. Voto: 4

Il toscano Mirco ha raggiunto un record: ci ha offerto l’ora più noiosa nella storia di Temptation Island. Col suo faccino pulito è arrivato fingendosi un fidanzato innamorato e ferito, arrivato nella trasmissione perché quasi costretto dalla fidanzata. Determinato a risolvere – tra un balletto con la tentatrice e una nuotata al tramonto – i problemi di coppia per uscire con la sua amata, più forti di prima. Ma i buoni propositi si sono sciolti di fronte agli occhi dolci della tentatrice Alessia. Tentatrice che Mirco sembra essere riuscito a conquistare a forza di frasi dolci, “sono stupidino”, e infiniti, interminabili, scomodissimi abbracci.

Nel guardarli assieme abbiamo fatto fatica a restar svegli, ma siamo infine giunti fino al falò di confronto. Ed anche qui, ecco di nuovo l’incoerenza. Seduto di fronte al fuoco, Mirco si è ridetto innamorato perso della sua Giulia. Peccato che, appena qualche secondo dopo aver professato il suo imperituro amore, ha chiesto di uscire da solo. Anzi, di provare a uscire assieme alla single Alessia. Alle moine da bravo ragazzo non ci caschiamo, il voto è 4.

Giulia, impossibile prenderla in simpatia. Voto: 5

Abbiamo sempre fatto il tifo per le donne, e non per pura sorellanza, ma perché – bisogna ammetterlo – nella quasi totalità dei casi sono loro le protagoniste di Temptation dalla parte della ragione. Giulia, però, è davvero impossibile da prendere in simpatia. Severa, rigida, sempre negativa e malmostosa (“criticosa” l’ha definita l’erudito fidanzato).

Rinchiusa in un personaggio che la vede simile alle mogli dei film di bassa lega, bacchettona e rompiscatole, piuttosto che pensare ai veri tradimenti di Mirco (che con la tentatrice ci ha persino dormito), preferisce continuare a lagnarsi per le domeniche passate allo stadio o le ore troppe ore trascorse in ufficio. Le diamo 5 per tenerezza, perché nonostante tutto ci è dispiaciuto vederla rifiutata al falò, mentre il compagno di 9 anni correva tra le braccia di una ragazza conosciuta appena un paio di settimane prima (e pagata per fingere interesse).

Titty, che tenerezza. Voto: 8

Impossibile, al contrario, non provare tenerezza guardando Titty. La calabrese arrivata a Temptation dopo anni di relazione con il bell’Antonio. Una giovane donna insicura e fragile, ormai abituata a essere sminuita e derisa dall’uomo che dice di amarla. E che adesso ha la sensazione di vivere in un sogno, solo perché c’è qualcuno che le regala un fiore o le dona un complimento. Diamo un’8, sperando che, infine, scelga di continuare a vivere il sogno… ma da sola.

Antonio, toccategli tutto tranne le polpette di mammà. Voto: 0

Se Mirco è il più noioso, Antonio è il più diseducativo. Oggi si chiamano red flag: sono quelle caratteristiche negative che, se scorte in un partner, dovrebbero immediatamente portare alla fuga. Antonio le ha tutte, Antonio è una red flag con le gambe. Così terribile da esser riuscito nell’impresa mai raggiunta da nessun concorrente di Temptation Island: ha spinto la tentatrice ad abbandonare il programma in anticipo pur di evitare l’ennesimo pomeriggio in sua compagnia.

Antonio le ha proposto una gita in barca e Saretta, a dir poco saggia, 5 minuti dopo era con la valigia in mano diretta verso l’uscita del villaggio. A spingere la tentatrice verso la fuga, magari sono stati i commenti di Antonio ai video della fidanzata, quando invece di ingelosirsi per le moine del tentatore, si è imbestialito perché lei ha osato mettere le proprie polpette a confronto con quelle di mammà.