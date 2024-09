Il successo di Temptation Island è innegabile e così Mediaset ha deciso di premiare il format e Filippo Bisciglia con una seconda edizione in questo 2024. I primi video sono stati accolti con un po’ più di freddezza, considerando come le dinamiche del gruppo precedente sono ancora fresche nella memoria dei telespettatori, ma ogni giudizio è rinviato al post prima puntata.

Ecco quelle che sono le coppie che per 21 giorni si sono messe alla prova nel villaggio sardo di Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula (Cagliari): Diandra (37) e Valerio (44), Titty (24) e Antonio (27), Mirco (31) e Giulia (30), Anna (27) e Alfred (25), Fabio (35) e Sara (22), Alfonso (25) e Federica (20), Michele (28) e Millie (25).

Tony torna a Temptation Island

A sorpresa, nel villaggio degli uomini i concorrenti non trovano soltanto le 13 tentatrici. Ad accoglierli c’è infatti un padrone di casa d’eccezione. Si tratta di Tony, amatissimo personaggio dell’undicesima edizione del reality.

Totalmente vestito di bianco, dà il via alla festa. Tutti bevono e si lasciano andare, ma poi ecco quella sensazione di già visto. Come accaduto nella precedente edizione, alcune ragazze si cimentano in un gioco, “per farsi conoscere meglio”.

Se in precedenza ad apprezzarle c’erano stati Tony e Lino, ampiamente criticati dalle rispettive fidanzate, oggi a fare da spettatori sono Alfred, Antonio e Fabio. Tutti a fare il tifo per le loro preferite, impegnate con altre nel tiro alla fune in costume, tra pose e ammiccamenti.

Questa è stata però soltanto la prima prova, seguita dal ballo e da un mini concorso di Miss Maglietta Bagnata.

Immagini che vengono immediatamente mostrate ad Anna, Titty e Sara, ovvero le rispettive fidanzate. La reazione è decisamente allarmata, soprattutto per quanto riguarda Titty, che ha sentito Antonio definirla così: “Silvy è 100, psicologa. La mia ragazza è invece zero, l’opposto”.

Falò anticipato

È bastato davvero poco per Alfred a Temptation Island per lasciarsi andare con la single Sofia. Il giovane ha subito spiegato di non sapere bene cosa prova per la sua fidanzata Anna. Di certo non l’ha inserita nella lista delle persone più importanti della sua vita. La tentatrice è stata brava nel suo ruolo e lui, per un’intera serata, è stato al suo fianco, perdendosi nei suoi occhi.

Tutto questo è stato visto da Anna nel pinnettu. Incredula, la ragazza sembra di fatto aver preso la sua decisione: “Sembravano una coppia. Non me ne vado, però. Voglio vedere ciò che ho sempre immaginato e lui negava”. Alfred l’ha già tradita in passato e lei lo ha scoperto, sbirciando sul suo cellulare. In un filmato, però, spiega come ci sia stato dell’altro, che lei non conosce.

Stando alle anticipazioni di inizio puntata, spazio subito a un falò anticipato. Tutto lascia pensare che sia proprio Anna a chiederlo. La ragazza ha chiaramente detto: “Sembrano una coppia e se dopo due giorni vedo questo, al 21esimo cosa vedrò?”.