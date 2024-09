Temptation Island, anticipazioni della terza puntata: Alfred vicinissimo a Sofia

Tutto pronto per la terza puntata di "Temptation Island": ancora dubbi e vicinanze pericolose nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia

Fonte: IPA Filippo Bisciglia conduce "Temptation Island"

Continua il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno scelto di partecipare a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in cui i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di fare i conti con le proprie emozioni per capire se le loro relazioni possono avere un futuro o se le loro storie termineranno nel giro di un falò di confronto.

Nella terza puntata del programma che ci terrà compagnia nella prima serata di martedì 24 settembre, sono ancora moltissimi i nodi da scogliere e i video che Filippo dovrà commentare insieme ai fidanzati e alle fidanzate. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Temptation Island, cosa succede nella terza puntata

La seconda puntata di Temptation Island si è conclusa con falò molto concitato tra Fabio e Sara, che dopo aver scoperto di essere stata tradita dal fidanzato ha richiesto un confronto che, a differenza da quanto tutti si aspettavano, è finito con l’uscita dei due ancora come coppia.

Una scelta che ha stupito, ma che non spegne l’interesse verso le altre coppie che partecipano al reality condotto da Filippo Bisciglia. Nella terza puntata in onda martedì 24 settembre, infatti, continueremo a seguire il viaggio nei sentimenti dei fidanzati e delle fidanzate rimaste.

In questa puntata gli spettatori potranno scoprire come stanno andando le cose tra Titty e Antonio: nella scorsa puntata, la ragazza aveva richiesto un falò di confronto, cosa che Antonio ha immediatamente rifiutato. “Penso che è poco tempo che sto qua, però sto vivendo questo momento con massima trasparenza e onestà. Spero che questa esperienza mi faccia capire cosa voglio. Lei è gelosa e possessiva ma tutto questo mi ha fatto diminuire il sentimento”.

Una negazione che si aggiunge alle tante mancanze di rispetto subite da Titty, che in questa puntata potrebbe voler riprovare a parlare faccia a faccia con il suo fidanzato e chiarire alcune dinamiche.

Anche il resto delle coppie sta vivendo un viaggio nei sentimenti piuttosto tumultuoso: mentre Millie e Michele devono capire cosa fare della loro relazione, Mirco affronta una crisi che mette in discussione tutto e cerca di capire se seguire il cuore o la testa. Scopriremo, poi, i motivi per cui Valerio ha avuto una reazione tanto accesa.

Anche Alfonso dovrà fare i conti con alcuni momenti destabilizzanti: per lui non è così facile accettare che la sua fidanzata Federica si diverta nel villaggio senza averlo accanto.

Alfred molto vicino a Sofia

Grandi difficoltà anche per la coppia formata da Alfred e Anna: il ragazzo è molto vicino alla single Sofia, con cui balla e scherza lasciando interdetta la sua fidanzata. Alfred e la single sembrano sempre più affiatati e, nonostante il fidanzato abbia confidato a Sofia di provare ancora sentimenti per la sua fidanzata, ammette di non sentirsi abbastanza libero.

Nonostante questo Alfred e Sofia appaiono vicinissimi, e Anna dovrà fare i conti con una serie di video che mineranno ancora una volta la sua fiducia nei confronti del fidanzato. Davanti a Filippo Bisciglia e alle immagini del suo fidanzato, Anna sceglierà di continuare il viaggio nei sentimenti o preferirà avere un confronto con Alfred?