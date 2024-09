Temptation Island, Fabio ammette il tradimento senza vergogna. Lo straziante dolore di Sara

Confessare un tradimento con una leggerezza tale da lasciare attoniti, senza dargli il minimo peso. Vedere una ragazza in lacrime per un uomo che per lei ha speso parole offensive, trattandola peggio dell’ultima ruota del carro. La seconda puntata di Temptation Island ha dedicato un copioso blocco – e a ragione – alla “coppia” (le virgolette sono d’obbligo) formata da Sara e Fabio. Un blocco che ha lasciato l’amaro in bocca, tanta rabbia e una sola consapevolezza: l’amore è sentimento e passione, ma anche scambio e reciprocità. Ingredienti totalmente assenti, in questo caso.

Fabio senza vergogna su Sara

Insieme da 1 anno in una storia a distanza che lei sente di portare avanti da sola. In fondo ci deve essere una ragione se il tuo ragazzo – almeno si suppone – non trova le forze per prendere un treno per venirti a trovare, quando tu al contrario non gli hai mai fatto mancare la tua presenza. Ma si sa, la colpa è sempre della persona che nella coppia si mostra “paranoica” non appena sospetta che qualcosa non vada.

Nella seconda puntata di Temptation Island abbiamo visto Sara alle prese con un lato nascosto – ma non troppo – di Fabio e in quel Pinnettu a soffrire insieme a lei c’eravamo tutte noi. Prima di tutto quando lui, totalmente noncurante di quanto possano ferire certe parole, ha parlato di lei in termini a dir poco vergognosi: “Sara deve capire che i sentimenti non si possono comandare – ha detto ai compagni di avventura -, se lei viaggia a una velocità di sentimento diversa dalla mia deve rispettare questa scelta. Questa è una colpa che do a lei e che in questo momento secondo me è il limite del nostro rapporto”.

Poi ha rincarato la dose: “Non mi sono sentito di salire su perché lo ritengo un passo molto importante, quello di conoscere la famiglia. Conoscere sua madre e il suo ambiente familiare in un certo senso potrebbe anche illuderla. Non reputo Sara in questo momento la ragazza che possa stare al mio fianco per creare una famiglia, lei non rispecchia la figura di donna che vedo al mio fianco. Sono cresciuto con una madre si dedicava a trecentosessanta gradi alla famiglia”. Le “colpe” di Sara? Svegliarsi tardi il giorno, non prendersi cura della casa a suo dire. Vivere la vita come una perenne vacanza. Addirittura essere una ragazza aperta che non ha problemi a conversare con gli sconosciuti. Che terribile affronto.

Sara scopre il tradimento di Fabio

Le ha dato anche della “poco femminile”, della “rude”. La ciliegina sulla torta. Peccato che poco dopo abbia confessato di averla tradita appena due mesi fa. Così, con una leggerezza seconda soltanto a quando ti chiedono cosa hai mangiato a pranzo e rispondi col menu del giorno.

Non era solo “qualche distrazione”, caro Fabio. La vicinanza con la tentatrice Raffaella è passata in un baleno in secondo piano. La confessione ha colpito Sara come un macigno e le sue lacrime e i suoi singhiozzi hanno fatto davvero male. Ancor di più la reazione del fidanzato che, richiamato al falò di confronto, ha dapprima rifiutato: non ricordava neanche di aver parlato del tradimento.

Gli uomini escono distrutti da Temptation Island

“Non ti distruggere”, Diandra così ha cercato di consolare Sara in preda a una vera e propria crisi. Ma la verità è che a uscire distrutti da questa puntata di Temptation Island sono stati gli uomini partecipanti. Nessuno escluso.

Ritenere che la reazione “eccessiva” di lei fosse dovuta semplicemente a una questione di gelosia, dimenticare di aver parlato di un tradimento, ribadire che “non doveva uscire fuori”, stare un’infinità di tempo lì in giardino con gli altri a temporeggiare anziché andare in spiaggia al cospetto della ragazza e prendersi tutti i doverosi insulti del caso. Incommentabile. Tutti increduli e “caduti dal pero”, come si suol dire. Una scena pietosa, accompagnata dalla sempre azzeccata colonna sonora montata dalla produzione.

“La freddezza con cui lo dici, non sei dispiaciuto, non ti vergogni neanche di averlo fatto. Tu nei vai anche quasi fiero – ha commentato Sara-. Non ha la più pallida idea di cosa sia provare amore, dare amore e anche riceverlo, perché a questo punto avrebbe riconosciuto quello che ho fatto per lui”. Per non parlare del falò di confronto, infine accettato, e del suo ghigno beffardo perennemente stampato in faccia. Anche quando si è parlato della depressione di lei, quando ha sminuito l’ennesimo video flirtante con la single Raffaella. Anche di fronte alla più lampante evidenza.

“Mi sento morire dentro”, ha commentato lei. Ma per un tipo del genere non ne vale proprio la pena.

A margine del falò di confronto, Sara ha deciso inaspettatamente di lasciare Temptation Island con Fabio. Litigando, s’intende. La necessità di avere ogni chiarimento necessario ha avuto la meglio su tutto il resto.