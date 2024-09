Anticipazioni Temptation Island seconda puntata: batosta per Titty, Sara tradita

Fonte: IPA Filippo Bisciglia conduce Temptation Island dal 2014

Il viaggio nei sentimenti della versione autunnale di Temptation Island 2024 continua. Un’edizione, arrivata a pochi mesi da quella estiva, che ha subito conquistato il pubblico – ben quattro milioni di telespettatori – complice protagonisti e storie sempre appassionanti e accattivanti. A tenere le redini del reality show c’è ancora una volta Filippo Bisciglia, che presenta il programma prodotto da Maria De Filippi da tempo, più precisamente dal 2014.

Cosa succede nella seconda puntata di Temptation Island 2024

La prima puntata di Temptation Island 2024 si è conclusa con la richiesta di Titty di incontrare il fidanzato Antonio per un falò di confronto anticipato. Nella puntata in programma stasera, Filippo Bisciglia scopre con la napoletana se Antonio ha accettato di parlare con lei prima del termine della trasmissione.

Stando ad un’indiscrezione riportata da Dagospia, Antonio decide di non accogliere l’invito della sua fidanzata, alla quale è legato da ben tre anni: “Una inca**tissima Titty, a pochi giorni dall’inizio del viaggio nei sentimenti, aveva chiesto il falò di confronto al suo fidanzato Antonio. Cosa farà lui che, per dimostrare “eterno” amore alla sua fidanzata, è arrivato a tatuarsi il faccione di lei su un polpaccio? Dagospia è in grado di rivelarvi che lui non si presenterà al confronto”, si legge sul portale.

Titty è costretta dunque ad attendere prima di rivedere Antonio: un po’ come accaduto a Lino e Alessia nella versione estiva di Temptation Island, con lui che più volte ha rifiutato il falò di confronto con lei, portando la ragazza all’esasperazione. Antonio, nel villaggio dei fidanzati, è più che mai concentrato sulla tentatrice Sylvie, che ha definito addirittura migliore di Titty.

Ma al centro della nuova puntata di Temptation Island anche Fabio e Sara, insieme da circa un anno ma già alle prese con una crisi importante. Come anticipa sempre Dago, Sara scopre grazie proprio alla trasmissione televisiva di essere stata tradita da Fabio. Una rivelazione decisamente scioccante che spinge la ballerina e barista a chiedere il falò anticipato. “Fabio accetterà e, dopo una lunga discussione, ci sarà l’epilogo in grado di lasciare tutti a bocca aperta: alla fine usciranno insieme”, fa sapere il sito.

Gossip e indiscrezioni sulle coppie di Temptation Island 2024

Non solo Titty e Antonio e Fabio e Sara, da giorni si rincorrono gossip e rumors sulle coppie di Temptation Island 2024. Secondo quanto spifferato da Alessandro Rosica, Alfred e Anna si sarebbero lasciati. Dopo la fine delle registrazioni, il modello e tiktoker avrebbe iniziato a frequentare seriamente la tentatrice Sofia Costantini, con la quale ha subito instaurato un certo feeling davanti alle telecamere.

A detta di Deianira Marzano, invece, si sarebbero mollati Alfonso e Federica. Lei sarebbe stata avvistata da una talpa a Milano, rigorosamente da sola: “Sono usciti separati dal programma”, ha confidato la fonte. La nuova edizione di Temptation Island, partita subito col botto di ascolti, andrà avanti fino al prossimo 15 ottobre.

“Il successo di Temptation Island? Le persone si immedesimano nei protagonisti, – ha dichiarato Bisciglia in una recente intervista – si rivedono nelle dinamiche di coppia, fanno il tifo e si appassionano alle storie”.