Ascolti tv del 10 settembre, Temptation Island torna e si scontra con I leoni di Sicilia

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

I dati di ascolto tv del 10 settembre, come quelle del 9, non sono ancora stati resi noti

Dopo il clamoroso successo della scorsa estate, Canale 5 vuole di nuovo il podio degli ascolti con la versione autunnale di Temptation Island, sempre condotto da Filippo Bisciglia.

A luglio Temptation Island aveva messo in crisi Alberto Angela e la sua trasmissione Noos. E così Rai 1 corre ai ripari, trasmettendo la prima puntata della serie I leoni di Sicilia con Miriam Leone e Michele Riondino.

Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia, con uno stile al contempo convenzionale e innovativo. I leoni di Sicilia è stato premiato con i Nastri D’Argento 2024 per la Migliore Serie Drama e per il Miglior Attore Protagonista.

Su Rai 2 sono tornati Ciro Priello e Fabio Balsamo con The Floor – Ne rimarrà uno solo. Mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca si è concentrata sulla vicenda che ha coinvolto l’ormai ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, un caso dal quale, secondo la premier Giorgia Meloni, il governo non è uscito indebolito. Tra i temi economici e sociali, inchiesta sul mondo delle case: da chi non riesce ad affrontare le spese e viene sfrattato al boom dei mini-alloggi, venduti o affittati a caro prezzo soprattutto nelle grandi città.

Prima serata, ascolti tv del 10 settembre

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 10 settembre

Su Rai1 Affari Tuoi conquista spettatori pari al di share. Su Canale5 Paperissima Sprint è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Caro Marziano è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 In Onda ha interessato spettatori (). Su Tv8 Quattro Ristoranti raduna spettatori con il %. Sul Nove Cash or Trash – Chi offre di più? ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 10 settembre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a Catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un Altro! ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%). SWAT raccoglie spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Faccende Complicate raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 Terra Amara appassiona spettatori (%). Su La7 Padre Brown raduna spettatori (%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%).