Si parla sempre dei concorrenti di Temptation Island ma, in comparazione, decisamente meno di tentatrici e tentatori. Rappresentano invece il cuore del reality condotto da Filippo Bisciglia. Senza di loro e il costante impegno profuso, non ci sarebbe alcun interesse da parte del pubblico standard del programma. Questo si trasformerebbe in una sorta di terapia di coppia in puntate, con confronti a distanza. Diamo dunque spazio alle 13 ragazze e ai 13 ragazzi che dalla puntata del 10 settembre impareremo un po’ a conoscere.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island

Julia ha 27 anni ed è originaria di Enna. Sappiamo di lei che vive in provincia di Cuneo da circa 8 anni e che di professione fa tutt’altro rispetto al mondo dello spettacolo. È infatti impegnata come broker nel settore auto. Ha un fisico decisamente definito, considerando come pratichi bodybuilding. Fa inoltre gare di bikini e fit model. Un’ulteriore curiosità sul suo conto riguarda la sua passione per i rettili;

Michelle ha appena 20 anni e viene dalla provincia di Lodi. Nella viva lavora come estetista e sogna di poter aprire un proprio centro un giorno. Ama trascorrere il tempo libero con i suoi fratelli, ai quali è legatissima, e sotto l'aspetto dello sport pratica pole dance;

Silvy ha 20 anni ed è nata a Roma. Vive con i suoi genitori e frequenta l'università. Sogna una specializzazione in psicologia clinica. Da piccola ha seguito la via sportiva, praticando ginnastica artistica a livello agonistico;

Alessia ha 25 anni e abita in provincia di Fermo con sua madre e sua sorella. Ama il mare e frequentare la palestra;

Valery è una 24enne di Torino, laureata in Design. Allo stato attuale è impegnata professionalmente come stilistica e imprenditrice. Molto legata alla sua famiglia, studia pianoforte, lavora la ceramica e dipinge;

Camilla è fiorentina e ha 29 anni. Ama trascorrere il proprio tempo in natura, allenarsi e camminare nelle campagne. Adora gli animali e in passato ha praticato danza classica per molti anni;

Sofia ha 27 anni e vive a Milano, dove studia Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali. Nel tempo libero pratica molte attività, dall'equitazione al tennis, dal pilates al ballo latino americano;

Raffaella ha 25 anni e viene dalla provincia di Brindisi. Laureata in Lingue, ha ottenuto poi la specialistica in Lettere. Adora ballare danze caraibiche, ama la sua famiglia e ha 2 cani e 15 gatti;

Ludovica è nata a Caserta e ha 21 anni. Studia Giurisprudenza e vorrebbe divenire avvocato come suo padre. Molto legata alla famiglia, soprattutto alla sorella minore. Adora le commedie romantiche e dipingere;

Saretta è una 23enne di Perugia, che lavora in un'azienda di abbigliamento. Ama gli animali, soprattutto i gatti, e frequenta regolarmente la palestra;

Silvia ha 35 anni e viene da Cagliari. Vive a Roma da circa 3 anni e lavora come architetta. Ama l'arte in tutte le sue espressioni, così come andare in moto, cantare e fare trekking;

Roberta ha 39 anni e viene da Sanremo. È laureata in Lettere e filosofia e coltiva il sogno di divenire insegnante di italiano in Francia. Ha una seconda laurea in Podologia e per questo è oggi impegnata professionalmente come podologa. Ama viaggiare e praticare sport;

Jasmine ha 25 anni ed è nata in Sicilia. Vive però a Viareggio con la sua famiglia, lavorando come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo. Nel tempo libero, corre, si allena, legge e scia.

Chi sono i tentatori di Temptation Island