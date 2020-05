Chi è Luigi, il papà di Alessandra Mastronardi

editato in: da

Alessandra Mastronardi, attrice a dir poco affermata e con alle spalle una lunga carriera iniziata in giovanissima età, è figlia di un celebre psicoterapeuta. Luigi Mastronardi – che oltre ad Alessandra ha un’altra figlia più giovane di nome Gabriella – è infatti specializzato in psicoterapia breve.

Nato a Villacanale di Agnone (provincia di Isernia) nel 1952, il papà di Alessandra Mastronardi è diplomato al Liceo Classico a Napoli. Dopo la maturità si è iscritto a Filosofia presso l’Università di Napoli, conseguendo la laurea nel 1975. Cinque anni dopo ha fatto il bis, diventando dottore in Psicologia presso l’Università di Roma.

Negli anni successivi, il padre della protagonista de L’Allieva e di numerose altre fiction di successo ha perfezionato la sua formazione specializzandosi in psicoterapia a indirizzo dinamico e ottenendo un diploma in psicotecnica. Autore di diverse pubblicazioni, il Dottor Luigi Mastronardi, sposato con Rosaria, è stato relatore presso numerosi congressi di settore e direttore responsabile di riviste di spicco in ambito psicologico.

L’uomo, che ha da anni uno studio a Roma, ha ricoperto pure l’incarico di direttore di una delle scuole quadriennali che, in Italia, permettono agli psicologi di ottenere la specializzazione in psicoterapia. Presente su Facebook con un profilo che aggiorna costantemente, Luigi Mastronardi segue spesso la figlia nei suoi impegni di lavoro.

A dimostrazione di ciò, è possibile citare le foto che lo ritraggono accanto a lei nel corso dell’edizione 2019 della Mostra del Cinema di Venezia, occasione che ha visto Alessandra, splendida madrina, supportata in laguna anche da mamma Rosaria e dalla sorella minore, professionista nel settore della comunicazione.

Tornando a Luigi Mastronardi, ricordiamo che Alessandra parla spesso di lui. Nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa nel 2016, l’attrice, classe 1986, ha ricordato che, ai tempi del lavoro sul set di To Rome with Love, Woody Allen ha voluto incontrare Luigi dopo aver saputo della sua professione.

Alessandra ha svelato che, dopo l’invito sul set da parte del grande regista e a seguito di una conversazione tra loro di cui non ha mai saputo i dettagli, l’atteggiamento di suo padre, inizialmente spaventato al pensiero di una figlia desiderosa di sfondare come attrice, è cambiato tantissimo.