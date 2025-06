Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

Ormai è confermato: il viaggio nei sentimenti ricomincia da giovedì 3 luglio. Temptation Island è la certezza dell’estate, quando il panorama televisivo si svuota dei suoi principali contenuti. Manca pochissimo alla prima puntata e a dare le prime anticipazioni su ciò che vedremo è stato Filippo Bisciglia, il conduttore: a una coppia è successo qualcosa di mai visto prima. E siamo già curiose di sapere cosa…

Temptation Island, le prime anticipazioni di Filippo Bisciglia

“A una coppia è accaduta una cosa che in passato non era mai successa“. Siamo pronti per una nuova edizione di Temptation Island? Queste sono le prime anticipazioni rivelate da Filippo Bisciglia a TV, Sorrisi e Canzoni. Nel 2025, il viaggio nei sentimenti si è spostato dalla Sardegna alla Calabria: “Ero affezionato alla Sardegna dove abbiamo girato le ultime undici edizioni, quest’anno l’impatto con il cambio location è stato differente ma sempre positivo”.

E Temptation Island, edizione dopo edizione, si è confermato tra i programmi più amati, ormai un vero e proprio cult. Il segreto del suo successo? Secondo Bisciglia, “funziona perché le persone rivedono nelle coppie quello che stanno vivendo, hanno vissuto e purtroppo potrebbero vivere”.

E non potremmo che essere più che d’accordo con il conduttore. Inevitabilmente, ci si immedesima in quelle storie, in parte, e soprattutto si commenta. È lo show che riesce a unire tutti, anche perché ogni relazione porta con sé dinamiche in cui è facile riconoscersi (o da cui prendere le distanze). Gelosie, dubbi, tentazioni, mancanze, falò infuocati: tutto viene messo sotto la lente d’ingrandimento. Puro intrattenimento estivo, e anche quest’anno ci cascheremo tutte.

Quando inizia Temptation Island

L’attesa è finita: Temptation Island torna giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, con la conduzione – ormai iconica – di Filippo Bisciglia, confermato anche per questa edizione. L’orario di partenza resta quello di sempre: a partire dalle 21.20 circa, per accompagnarci in un nuovo viaggio nei sentimenti e nelle dinamiche (complicate) di coppia. Secondo le prime indiscrezioni dovrebbero essere sei appuntamenti.

Bisciglia è ormai legatissimo al format targato Fascino: “Ho imparato tanto in questi anni. Le cose vissute con i concorrenti, le ho vissute io in passato. Le storie d’amore girano sempre intorno agli stessi argomenti, dalla mancanza di fiducia alla gelosia”, aveva raccontato a Verissimo. Il suo legame con le persone che partecipano non si esaurisce con l’ultimo falò: “Fuori dal programma mi chiedono aiuto, apro Instagram e mi informano delle crisi, mi raccontano nei dettagli la questione”.

Il “cuore” dello show sono ovviamente le coppie: così scopriamo la storia di Alessio e Sonia M., la prima coppia a essere stata ufficializzata, seguiti da Simone e Sonia, Antonio e Valentina, Angelo e Maria Concetta, Sarah e Valerio, Lucia e Rosario e, infine, Marco e Denise. Sette coppie, sette storie tutte da scoprire, tra dubbi, promesse e tentazioni che metteranno a dura prova i loro sentimenti. Ognuno con la sua motivazione, ognuno con un equilibrio da testare. Chi resisterà? Chi cadrà in tentazione? E, soprattutto, quanti saranno ancora insieme quando si sarà spento l’ultimo falò? Alla partenza del viaggio manca poco, e si preannuncia infuocato.