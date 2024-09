Temptation Island, le pagelle della seconda puntata: Fabio incommentabile (sotto 0), Deandra e lo statale (5)

La seconda puntata di Temptation Island più che un viaggio nei sentimenti è stata un viaggio nell’assurdità. Culmine della serata guidata, come sempre, da Filippo Bisciglia è stato il confronto tra Sara e Fabio, che ha ammesso il tradimento della fidanzata con la conseguente (e giusta) reazione di lei. Questo e altro in onda martedì 17 settembre su Canale 5.

Antonio rifiuta il falò di confronto, voto: 0

Come nella prima puntata, anche stavolta diamo uno 0 ad Antonio che non sembra riuscire a capire la gravità di certi comportamenti e affermazioni. Come in un déjà vu, anche in questa edizione del reality dei sentimenti siamo alle prese con la coppia fotocopia di Lino e Alessia, che non ha fatto proprio una bella fine. Lino che, tra l’altro, avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello ma è riuscito a farsi squalificare ancor prima dell’inizio.

Antonio ha tradito Titty e questo lo aveva già ammesso, anche alla fidanzata. Nonostante questo stanno ancora insieme e paradossalmente è stato lui a scrivere al programma perché soffocato dalla “gelosia”, per dimostrarle di meritare più fiducia. Almeno così sembrava: il fidanzato ha confessato di non essere più sicuro dei sentimenti che prova per lei.

Titty aveva chiesto un falò di confronto anticipato e soltanto lunedì sera abbiamo scoperto l’esito: Antonio non ha accettato. “Penso che è poco tempo che sto qua, però sto vivendo questo momento con massima trasparenza e onestà – ha parlato nel villaggio dei fidanzati -. Spero che questa esperienza mi faccia capire cosa voglio. Lei è gelosa e possessiva ma tutto questo mi ha fatto diminuire il sentimento. Ho scritto io, un motivo ci sta. Voglio capire se ho bisogno di tranquillità, voglio far sì anche che stia bene lei. Se lei al primo intoppo mi blocca non ha senso, è come quando litighiamo a casa e dopo un’oretta facciamo pace. Spero che lei cresca e maturi mentalmente e che metabolizzi questo mio comportamento”. Sipario.

Fabio senza vergogna, voto: sotto zero

Se da una parte Antonio ha dimostrato ancora una volta di non aver compreso il peso delle sue azioni, Fabio è riuscito nella titanica impresa di superarlo. Senza alcun rimorso né vergogna, ha confessato di aver tradito la fidanzata Sara e quando quest’ultima ha chiesto – giustamente – il falò di confronto immediato, non ricordava neanche di averlo fatto. Pensava che fosse per una “semplice” gelosia di lei nei confronti della tentatrice Raffaella.

Quella che è andata in scena è una delle pagine peggiori della storia del reality. Il pubblico ha sofferto insieme a Sara, immersa in un pianto di delusione e rabbia facilmente comprensibile. E sì, ha odiato Fabio che con un’assurda leggerezza ha dapprima sminuito quanto confessato e poi ha anche tentato di giustificare l’accaduto. Le azioni sono importanti e le parole altrettanto: definire la propria ragazza “poco femminile”, “rude”, puntarle il dito contro perché “non rispecchia la figura di donna che vedo al mio fianco” e giustificare con questo “qualche distrazione” (che poi un tradimento non è una semplice “distrazione”), è da uomo piccolo piccolo. Con un nodo in gola, cercheremo di dimenticare quanto abbiamo visto.

Deandra e l’amore ai tempi del lavoro statale, voto: 5

Altro blocco dedicato a Deandra e Valerio, forse la prima boccata d’ossigeno (si fa per dire) dopo un mare di desolazione. Dopo sette anni di relazione, la coppia sta vivendo una impasse: lei è un’imprenditrice immersa nel suo lavoro che va avanti come un treno, lui un impiegato statale che sogna di tornare nella sua Brindisi per costruire una famiglia.

“Uno statale non potrà mai capire la vita di un imprenditore”, ha sentenziato uno dei tentatori parlando con una Deandra assolutamente d’accordo con questa frase Briatore-style. E dire che un tempo il posto fisso non era un problema. Ironie a parte, c’è un nodo che i due devono provare a sciogliere in vista del futuro. Due persone possono anche amarsi profondamente, ma quando viene a mancare un obiettivo comune il castello facilmente può crollare. L’amore a volte non basta.