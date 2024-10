Temptation Island, le pagelle della quarta puntata: Valerio e la crisi del maschio (5), Titty e il lancio dell’anello (10)

Si apre con un grande colpo di scena la quarta puntata dell’edizione autunnale di Temptation Island 2024, in onda martedì 1 ottobre. La serata inizia con un falò di confronto anticipato tra Valerio e Diandra e prosegue con le rocambolesche avventure di Titty e Antonio. Come sempre, sono ben pochi i concorrenti in grado di raggiungere la sufficienza nelle nostre pagelle.

Valerio, la crisi del maschio moderno. Voto: 5

È il più maturo di quest’edizione autunnale di Temptation Island 2024 ed è stato anche il più precoce. Il dandy pugliese Valerio ha richiesto il falò anticipato alla fidanzata Diandra e non perché lei abbia fatto alcunché di compromettente nel villaggio delle ragazze. A infastidire il maschio italico sono state alcune affermazioni in cui la “sua donna” sottolineava di guadagnare più di lui. Fatale errore. Tutto può sopportare il maschio moderno tranne l’avere accanto una donna che ha più successo di lui, che è più capace, più ambiziosa e – il più grave dei peccati – che sia persino più danarosa.

E così Valerio chiede al buon Filippo Bisciglia di convocare Diandra di fronte al fuoco, dove si presenta vestito da damerino, impomatato e improfumato. Dice di amarla ancora e, proprio per questo, di essere “disposto a fare un passo indietro”. Peccato che, però, il coraggio di troncare non lo riesca a trovare. E solo quando è sicuro che sarà lei a scegliere (volente o nolente) di andar via da sola, si esprime chiaramente. Il tutto senza mai accennare alle numerose effusioni scambiate con la bionda tentatrice. Un falò da studiare per esaminare la crisi dell’uomo moderno. Diamo 5 per pietà.

Antonio, letteralmente incomprensibile. Voto: 2

Antonio diventa sempre più incomprensibile. Arrivato a Temptation Island per sua scelta, affermando di voler risolvere problemi di fiducia e gelosia, confessa poi di aver mentito e di essere approdato al programma televisivo perché insicuro dei propri sentimenti nei confronti della promessa sposa Titty. Rifiuta il falò di confronto richiesto dalla fidanzata e si butta tra le braccia della tentatrice detta Saretta. E inizia a confondere le idee anche a lei, le chiede conferme, attenzioni e promesse sul futuro e quando lei, comprensibilmente, gli ricorda che c’è una fidanzata che lo guarda, lui sembra cadere dalle nuvole. O, per lo meno, questo è quello che ci è sembrato di capire. E sì, sottolineare le lacune linguistiche dei concorrenti del programma sarà anche un cliché, ma sfidiamo chiunque ad ascoltare Antonio e riuscire a comprendere più di due frasi di fila. Ad ascoltarlo senza temere di perdere la licenza elementare per inalazione passiva di ignoranza. Voto 2 in italiano, l’alunno torni sui banchi, e di corsa.

Titty inventa una nuova disciplina olimpica. Voto: 10

Lo afferma lei stessa, “gli ho perdonato le co**a”, ma Titty non perdona più. A Temptation Island sta riscoprendo sé stessa e la fiducia in sé. Ha trovato nuove amiche e ha, finalmente, ricominciato ad amarsi. E ha capito – speriamo definitivamente – che il suo bell’Antonio meglio perderlo che trovarlo. Dopo aver dovuto guardare l’ennesimo video di colui che pochi mesi prima l’ha chiesta in moglie che si struscia con un’altra, la verace mora compie un gesto inaspettato. Inventando una nuova disciplina olimpica, si cimenta nel lancio dell’anello di fidanzamento. In un gesto improvviso, getta nel fuoco l’anello regalatogli da Antonio. E si merita un 10, la lode e il bacio accademico.