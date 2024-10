Temptation Island, Valerio e Diandra giungono a un bivio. Colpo di scena al falò

Giunti alla quarta puntata, le sorti delle coppie protagoniste di Temptation Island 2024 si fanno sempre più chiare. Gli equilibri si rompono, mentre i rapporti con i tentatori e le tentatrici si intensificano e insoddisfazioni da tempo celate salgono a galla. A trovarsi di fronte a un bivio, stasera, sono stati Valerio e Diandra.

Il falò tra Valerio e Diandra

“Non credo che lei a questo punto sia davvero innamorata di me. Se lei mi libera da questa situazione, dicendomelo, io vado via”: sono state queste le parole di Valerio, il più maturo tra i concorrenti di Temptation Island 2024, seduto sul grande tronco di fronte al falò. Parole che, però, il concorrente pugliese è stato costretto a pronunciare davanti alla sola presenza del presentatore Filippo Bisciglia. Perché Diandra, al falò richiesto dal fidanzato, ha scelto di non presentarsi.

Sollecitata da Filippo, infine Diandra concede un falò al fidanzato. Lei arriva in leggings, mentre lui sfoggia un completo da vero dandy. E il personaggio disegnato dal pugliese, di una donna crudelmente ambiziosa e interessata esclusivamente al successo professionale, si smonta di fronte alle parole della diretta interessata. Lei racconta che, ancora studentessa, si era aperta alla possibilità di un trasferimento in Puglia, rifiutata proprio da colui che adesso impone Brindisi come un aut aut.

Nel corso della discussione, la 37enne romana arriva a parlare addirittura di figli, e gli occhi le si velano di lacrime. Lui resta impassibile, sottolinea che di tempo per una famiglia non ne hanno. Lei la vita la programma, lui si dichiara “un sognatore” che vuole che “le cose succedano in modo più romantico”. Parlano entrambi di amore e di sentimenti. Ma, alla fine, Valerio non riesce a superare le frecciatine lanciategli dalla fidanzata, quelle in cui spiega che è lei a guadagnare di più e a mantenere i lussi di entrambi. E qui l’ego maschile cede: “non posso sentire la mia donna parlare così”.

Nel corso della discussione, la 37enne romana arriva a parlare addirittura di figli, e gli occhi le si velano di lacrime. Lui resta impassibile, sottolinea che di tempo per una famiglia non ne hanno. Tira fuori i genitori anziani e lamenta di non poter star loro vicino. Ma non riesce a prendere una decisione, non vuole essere lui a essere quello che lascia. Afferma di essere “disposto a fare un passo indietro”, senza il coraggio di farlo davvero. Mentre sullo schermo scorrono le immagini che lo ritraggono scambiarsi tenerissime effusioni assieme a una tentatrice. Anche in questo caso, però, la colpa è di Diandra, che non gli ha mai concesso un panino in riva al mare. E si conclude così la loro storia d’amore: i due hanno lasciato il programma separati.

La coppia più matura di Temptation Island 2024

Sembra concludersi così la storia tra Valerio e Diandra, fidanzati da oltre 7 anni e alle prese con una scelta di vita che li ha portati ad allontanarsi. Mentre Valerio è un dipendente pubblico, con molto tempo libero e altrettanta voglia di divertirsi, Diandra è una veterinaria riscopertasi imprenditrice, che ha dedicato gli ultimi anni della propria vita al lavoro. Ed è stata questa incompatibilità ad allontanarli.

Il pugliese Valerio ha manifestato il desiderio di tornare in Puglia, nella sua Brindisi, per vivere una vita più tranquilla vicino al mare. Diandra non ha intenzione di lasciare Roma e il suo lavoro e, confessa alle compagne di avventura, crede che neppure il compagno abbia davvero voglia di rinunciare al lusso a cui lei lo ha abituato. L’amore c’è stato, forse c’è ancora chi lo sa, ma di certo non c’è più la tanto agognata comunione di intenti. E le prospettive dei due non potrebbero essere più distanti.