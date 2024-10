Viaggio nei sentimenti, lo chiamano: in verità, quello di Temptation Island è un inesorabile percorso che – dal villaggio dei fidanzati e delle fidanzate – porta diritti di fronte al fuoco del confronto. I falò sono praticamente tutti anticipati, perché protagonisti capiscono in un lampo cosa vogliano dal loro futuro. Ce l’ha dimostrato Alfred, che ha baciato una delle tentatrici e poi ha mollato la sua fidanzata, e ancora Federica e Alfonso, che si stanno divertendo reciprocamente nei loro rispettivi villaggi. Ma cos’è successo nella puntata dell’8 ottobre? Vediamolo insieme.

Alfred lascia Anna, voto: 2

Il falò di confronto tra Alfred e Anna è una gran confusione. Lui ha deciso di affrontarla dopo aver baciato Sofia perché avrebbe finalmente capito di non amarla più e di provare solo un senso di gratitudine nei suoi confronti, mentre lei si mostra fredda quando in realtà non si fa fatica a capire quanto sia ferita. È chiaro che non potessero più andare avanti. Da un lato perché lui è certamente incapace di impegnarsi in maniera seria in una relazione stabile e, dall’altro, perché lei si comporta come una madre e non come una fidanzata.

Alfred è stato comunque scorretto e le ha mancato di rispetto, dato che si è avvicinato alle tentatrici dal minuto zero, e soprattutto sono stati discutibili i modi in cui si è approcciato alle ragazze. Con poca eleganza, come ha fatto notare la sua fidanzata, che lascia il villaggio da single per volere di lui. Filippo Bisciglia ha pure provato a farlo ragionare ma è stato irremovibile: “Voglio andare via da solo”.

Alfonso e Federica, le corna fanno piangere, voto: 3

Alfonso e Federica si stanno comportando da single. Lei si sta lasciando andare con i tentatori e lui sta facendo altrettanto seppure in maniera più subdola, facendo soffrire la sua fidanzata che non ha ancora capito da che parte girarsi. “Fino a oggi non ho visto un video di Alfonso, io ho pianto perché mi mancava e mi sono sentita male. Io mi sto divertendo ma lui mi manca. Il suo comportamento era però sempre giustificato da qualcosa. Adesso voglio vedere quello che dice quando ci vediamo”.

Lei comunque piange solo al pensiero di vederlo al fianco di un’altra donna. “A 20 anni mi sono presa tutte le responsabilità, sono sempre stata una ragazza seria ma adesso è arrivato il momento di pensare a me e di divertirmi”, ha aggiunto, “sto facendo un lavoro su me stessa e voglio saper affrontare le situazioni”, ha concluso di fronte a Filippo Bisciglia, al quale ha confermato di aver intenzione di dare un nuovo senso alla sua vita.

Alfonso, dal canto suo, si sente tradito da lei che sta provando a divertirsi con i single, grazie ai quali pare aver trovato una nuova dimensione del suo essere. Lui non si dà pace, la ama ancora e si dice un cornuto. Non lo fa sapere alla sua fidanzata ma a tutti quelli che gli capitano sotto tiro: si sarà forse sentito ferito nell’orgoglio? Difficile immaginare amore da parte sua, ci pare più possesso, ma prima del falò non si possono azzardare supposizioni.

Diandra e Valerio, il metodo coccodrillo funziona, voto: 6

Una sufficienza stiracchiata per Diandra e Valerio, un po’ perché siamo delle inguaribili romantiche e un po’ perché Valerio non ha dormito per tutta la notte. Si sa, la privazione del sonno è una gran brutta cosa. Sarà per questo che ha deciso di scriverle una lettera, lunga un tot di righe, per chiederle scusa circa il comportamento scorretto che ha tenuto nel corso dell’ultimo falò di confronto. E niente, ci ha ripensato: le lacrime di coccodrillo sgorgano copiose e cadono pesanti sulla sabbia, ma è innamorato e in amore tutto è concesso (forse).

Da qui, da quest’amore così disperato come direbbe Achille Lauro, arriva la decisione di chiedere un chiarimento e proporsi con una dichiarazione in piena regola. Legge la lettera in diretta e il pathos è a mille: lei ovviamente piange e lui un po’ finge. I tempi teatrali si sprecano e quasi non ce la fa ad arrivare alla fine. Cita perfino la cagnolina morta: “Ti chiedo scusa con il cuore in mano”, dice lasciandosi andare al colpo di scena. “Non voglio perderti perché io ti amo, ti amo con tutto il cuore”, ha concluso. È fatta. Diandra e Valerio tornano insieme.

Mirco e Giulia, la bolletta della discordia, voto: 4

Giulia è convinta che le cose con Mirco non possano più funzionare. E così, si lascia coccolare dai single che si dimostrano dei grandi ascoltatori. Perfino quando lei parla loro dei bilanci familiari, sui quali peserebbe in modo significativo il costo della spesa. Un accollo tutto per lei, visto che lui pagava solo una bolletta. Verrebbe da chiedersi: perché non ne avete parlato tra di voi? Lui si spiega, specificando di stare investendo il suo intero capitale in una casa nuova tutta per loro.

Una storia assurda che esce totalmente dai binari consueti del programma, visto che non si parla più di sentimenti ma di denaro. “Ho buttato tutti i miei soldi”, dice Mirco adirato che non accetta di essere trattato come un morto di fame di fronte a tutta Italia. E un po’ avrebbe anche ragione. Intanto, lei ammette di essere ancora innamorata ed è questo che la frena dal mettere fine a questa relazione che è diventata un contratto. A sentir parlare loro, almeno.

Giulia è comunque decisa a chiamare Filippo perché non è per niente soddisfatta da quello che ha sentito dire al suo fidanzato Mirco: “Voglio un falò di confronto immediato con Mirco”, ha chiesto al conduttore. Lui invece si rifiuta di presentarsi al suo cospetto, perché ritiene che il suo percorso non sia finito. Filippo Bisciglia arriva addirittura a contraddirla, prendendo le difese di lui: “Non l’ho visto furbo, l’ho visto sincero”. Giulia è però irremovibile e vuole tornare a casa da sola. Quello che ha sentito da lui pare davvero imperdonabile, soprattutto dopo 9 anni di relazione. “Noi due contro il problema. Sono nove anni, non un mese”, ha detto lei, che non è più disposta a rimandare.