Destinazione Paradiso, dice Gianluca Grignani per introdurre il falò di confronto anticipato tra Alfred e Anna. E dire che a Temptation Island ce ne sarebbero di motivi per toccare il cielo con un dito. In primis la location che ospita il programma, ritagliata in un angolo di Sardegna ancora selvaggio e poco viziato dal turismo più sfrenato, e in secundis la totale estraneità della bellezza di quella natura rispetto all’orrendo che è andato in onda in queste ultime settimane. A ricordarcelo ci ha pensato Alfred, che – pensate – ha chiesto di presentarsi di fronte alla fiamma ardente delle tentazioni in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Per cosa? Per pretendere la verità dalla sua fidanzata Anna, tradita in diretta con un bacio dato alla tentatrice Sofia.

Il falò di confronto anticipato tra Anna e Alfred

Alfred l’ha tradita davanti alle telecamere con una delle tentatrici, Sofia. Dopotutto, era davvero abituato ai fuori via: le ha mancato di rispetto per due anni e l’ha ammesso pure lui di fronte a tutti. Dopotutto, questo è il motivo per il quale lei ha chiamato la redazione del programma: voleva capire quale futuro poteva avere una relazione in cui le corna erano diventate più evidenti di un grande cesto pieno di chiocciole. “Ho fatto quello che mi sento”, ha detto lui guardandosi con Sofia che, da par suo, lo avverte di frenarsi un attimo e pensare alla persona con la quale ha condiviso gli ultimi due anni della sua vita.

Lui non si contiene, è troppa la passione che prova per Sofia. È un gran traditore e lo ammette, ma per colpa della sua fidanzata. Perché gli ha permesso di fare tante, troppe cavolate. “Non riuscivo a lasciarla“, dice lui tra le lacrime, pare per rispetto della famiglia di lei che l’ha accolto come un figlio. Una novità per lui, che non aveva avuto mai degli affetti così al suo fianco, e che in quel nucleo così affiatato aveva trovato un calore che non aveva mai provato.

Si fa ancora scudo con altre persone, senza considerare che quello davvero scorretto è lui: il livello di manipolazione qui raggiunge delle vette inimmaginabili. E fortunatamente Anna non ci casca: “Potevi chiedere il falò di confronto e baciarla dopo”, gli fa notare insieme a Filippo Bisciglia, ma lui – che non ha ancora ben compreso in quale posizione si trovi – rivela che avrebbe agito così “anche in discoteca”. “Stai facendo quello che sei, sei niente“, gli dice la sua fidanzata, “Non hai idea di cosa sia il rispetto e ora il bacio ce lo vediamo in diretta”.

La decisione di Alfred

Eppure era facile da capire. Come abbiamo fatto a non pensarci? Il bacio a Sofia è irrilevante, dice lui, ma grazie a lei ha finalmente capito di non poter andare avanti con Anna, verso la quale prova solo un senso di gratitudine. Insomma, in due anni ha solo scherzato. La famiglia era bella, accogliente e l’ha fatto pure piangere ma Sofia l’ha spronato ha ricercare qualcosa di più profondo dentro se stesso. E in questa profondità così abissale non c’è posto per Anna. Lei, che non gli ha mai dato fiducia neanche quando l’ha tradita – più volte – e che non gli ha mai permesso di essere autentico.

“La verità è che non si può andare avanti”, dice Alfred, che dopo averla tradita la pianta in diretta. “Puoi convincere gli altri, ma non me”, gli dice lei, “Sai quanto tempo è bastato per capire cosa volesse? Il giorno che siamo arrivati ho visto che si avvicinava a lei dopo che fino al giorno prima eravamo stati insieme. Hai rispetto verso te stesso? La verità sai qual è? È che io ti ho voluto bene come una madre vuole bene a un figlio. Hai sbagliato per due anni“, conclude poi. Parole che non lo scalfiscono, tanto che decide di lasciare il villaggio dei fidanzati da single.