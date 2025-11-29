Verissimo, Benedetta Porcaroli e l’amore con Scamarcio: “La storia più importante”. Poi ricorda Ornella Vanoni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Benedetta Porcaroli è una delle attrici più apprezzate del cinema italiano, ammirata per l’innegabile talento e la grande eleganza. Ospite di Verissimo, la 27enne romana ha parlato della sua sfolgorante carriera e dell’amore con il collega Riccardo Scamarcio. Senza dimenticare un ricordo per la compianta Ornella Vanoni.

L’amore tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio

Non ama parlare della sua vita privata, ma per Silvia Toffanin, Benedetta Porcaroli ha fatto una piccola eccezione. L’attrice romana è infatti fidanzata con Riccardo Scamarcio, e ha assicurato di vivere un momento molto felice: “L’amore va bene, siamo felici, è un buon momento. Nonostante quello che ci circonda che a tratti è faticoso, rimango positiva con l’attitudine. Negativi col pensiero ma positivi nella vita e nei fatti”, ha svelato.

“Siamo insieme da un po’ di anni, credo di aver perso il conto. Sicuramente è la storia più lunga della mia vita. 4 anni. Posso dirti che andiamo d’accordo”, ha spiegato ancora Benedetta. Insomma, nonostante qualcuno avesse parlato di crisi in seguito alla partecipazione in solitaria della diva alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia, il rapporto tra i due interpreti prosegue a gonfie vele.

E a tal proposito la 27enne spiega ancora: “Mi auguro che la mia vita continui così com’è ora perché mi sembra di avere tantissimo e sono felice”.

Benedetta Porcaroli, il ricordo di Ornella Vanoni

Nella sua importante carriera, Benedetta Porcaroli ha avuto anche la fortuna di lavorare con Ornella Vanoni: le due hanno infatti recitato insieme nella pellicola 7 donne e un mistero. “Ornella mi chiamava pandino. Era amica di tutti, anche di quelli che non conosceva. Mi sono ripresa da poco dopo la sua dipartita”, ha spiegato l’interprete romana.

Ad unirle, non solo un rapporto professionale, ma anche una profonda amicizia: “Diventammo amiche perché era una persona che aveva la mia stessa necessità di creare un’intimità. Mi chiamava per sapere come andasse l’amore, quando sapeva che andava bene attaccava il telefono”.

Benedetta Porcaroli, la diva del futuro

A soli 27 anni, Benedetta Porcaroli è una delle attrici più richieste del panorama nazionale, ma la sua avventura nel mondo del cinema è iniziata un po’ per caso: “Non ho studiato nulla. A 15 anni conobbi la mia agente. Arrivai al provino con la parte sul cellulare e un mese dopo mi dissero che mi avevano presa”, ha rivelato a Silvia Toffanin.

Eppure, nonostante il successo, l’attrice non nasconde qualche piccolo rimpianto: “Rimane un po’ di amaro per l’adolescenza non vissuta. I miei amici erano in vacanza e io mi svegliavo alle 5 per lavorare, quindi mi è dispiacuto perdere una parte di leggerezza. Ma è stato un incontro fortunato e non riuscirei a immaginare la mia vita con un altro lavoro”, ha raccontato ancora l’interprete di Baby.

La sua ultima fatica, Il rapimento di Arabella, l’ha vista anche trionfare a Venezia come miglior attrice nella sezione Orizzonti: “Amo questo film perché non è solo un road movie, ma racconta un viaggio verso se stessi. Il fatto che ci sia una bambina non è un caso: è come se ci fosse un tribunale tra sé stessi e la bambina che si è stati. Abbiamo bisogno di film con registi che abbiano una proposta e una visione alternativa da proporci”.

