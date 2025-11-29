Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ornella Vanoni

Sabato 29 novembre 2025, Silvia Toffanin torna in onda con un nuovo appuntamento di Verissimo, pronta a sorprendere e commuovere il pubblico con ospiti straordinari e storie che emozionano. La trasmissione di Canale 5, sempre attenta a unire intrattenimento e approfondimento, si conferma uno spazio unico in cui personaggi del mondo dello spettacolo possono raccontare se stessi senza filtri.

Verissimo, gli ospiti del 29 novembre: Benedetta Porcaroli e il ricordo di Ornella Vanoni

La puntata del 29 novembre di Verissimo si preannuncia particolarmente ricca e variegata. Tra i protagonisti assoluti della trasmissione condotta da Silvia Toffanin ci sarà Benedetta Porcaroli, che per la prima volta si siederà nel salotto di Canale Cinque. L’attrice, celebre per le sue interpretazioni intense e per la capacità di trasmettere emozioni profonde, presto sarà al cinema con il film Il rapimento di Arabella. Un ruolo che le ha già valso il riconoscimento di miglior attrice alla sezione Orizzonti del Festival del Cinema di Venezia, consacrandola come una delle interpreti più promettenti del panorama italiano.

Durante l’intervista, la Porcaroli racconterà la sua carriera, il percorso artistico e le sfide affrontate sul set, regalando al pubblico aneddoti esclusivi e momenti di grande spontaneità. Senza dimenticare la vita privata e l’amore per Riccardo Scamarcio, suo compagno ormai da diverso tempo.

Non mancherà il ricordo di una vera icona della musica italiana: Ornella Vanoni. In studio ci sarà il suo grande amico Mario Lavezzi, pronto a condividere ricordi, emozioni e curiosità su una carriera lunga e intensa che ha segnato intere generazioni. Un’occasione per celebrare un’artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, raccontata da chi l’ha conosciuta da vicino.

Il programma dedicherà anche uno spazio a storie più personali e intime. Tra gli ospiti, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani porteranno in studio le proprie esperienze, tra momenti divertenti, riflessioni e confessioni sorprendenti. Sarà un viaggio tra emozioni, sogni e difficoltà, raccontato senza filtri e con la leggerezza che da sempre caratterizza Verissimo.

Infine, la fiction avrà il suo spazio grazie a Ece Uslu, attrice turca che interpreta il personaggio di Sumro nella serie di Canale 5 La notte nel cuore. La sua presenza in studio permetterà ai fan di scoprire curiosità sulla serie, sul suo ruolo e sul dietro le quinte, rendendo il pomeriggio televisivo ancora più avvincente.

Verissimo, dove e quando vederlo

L’appuntamento con Verissimo è fissato per sabato 29 novembre alle ore 16:30 su Canale 5. Per chi preferisce seguire la puntata in streaming, sarà possibile farlo tramite Mediaset Infinity, con la comodità di guardare l’intervista in diretta ovunque ci si trovi. Come sempre, Silvia Toffanin guiderà il pubblico con il suo stile empatico e accogliente, creando un’atmosfera calda e coinvolgente in cui ogni ospite potrà raccontarsi liberamente.

Insomma, il weekend inizia con Verissimo, un pomeriggio di intrattenimento che promette emozioni, risate e riflessioni, tra cinema, musica, tv e storie di vita vissuta. Un’occasione imperdibile per scoprire il lato più umano dei personaggi amati dal pubblico e lasciarsi trasportare da interviste sincere, ricche di dettagli e curiosità.

