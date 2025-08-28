Benedetta Porcaroli a Venezia, perché Riccardo Scamarcio non è con lei

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Benedetta Porcaroli conquista il Festival di Venezia 2025 con bellezza e talento, ma in tanti si chiedono perché al suo fianco non ci sia Riccardo Scamarcio. I due sono legati ormai da diverso tempo e formano una delle coppie più amate del cinema, per questo l’assenza del divo italiano al Lido è stata notata da molti.

Benedetta Porcaroli splendida a Venezia

Benedetta Porcaroli è arrivata in Laguna per presentare Il rapimento di Arabella, film di Carolina Cavalli che è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2025 nella sezione Orizzonti. Nella pellicola recita accanto a Lucrezia Guglielmino e Chris Pine, dando vita ad un racconto intenso che parla di identità, solitudine e infanzia.

“Mi piace questa coppia con la bambina, questa specie di Thelma e Louise in una versione inedita. Mi piace l’idea del road trip, quindi di fare questo viaggio all’avventura insieme – ha svelato Benedetta a SkyTg24, parlando del film -. Io mi sento a mio agio con i lavori di Carolina, mi sento a mio agio nel dire quelle battute. Ho voglia di fare le scene. Quindi diciamo, per un attore, quando si sente coinvolto, che tutto è al posto giusto, è veramente un regalo inestimabile”.

Sul red carpet l’attrice è apparsa radiosa e sorridente, sfoggiando un abito firmato Prada a fiori. Un vestito a colonna, con una linea dritta e pulita, lungo sino ai piedi, in raso e dal sapore retrò. Perfetto per esaltare la bellezza di Benedetta Porcaroli che, ancora una volta, ha attirato i flash dei fotografi conquistati dalla sua naturalezza. Per la presentazione del film Il rapimento di Arabella alla stampa, invece, l’attrice ha puntato su un look dalla grande personalità. Ha infatti indossato dei pantaloni bianchi decorati con micro fiori, una maglia a costine e un giubbotto oversize in denim.

Benedetta Porcaroli a Venezia, Riccardo Scamarcio dov’è?

In tanti, durante l’apparizione di Benedetta Porcaroli al Festival di Venezia 2025, si sono chiesti i motivi dell’assenza di Riccardo Scamarcio. Nessuna aria di crisi, per fortuna, fra i due attori, ma semplicemente impegni che hanno portato Scamarcio lontano dalla sua compagna. L’attore infatti in queste settimane è stato impegnato nelle riprese del film Giorni felici di Susanna Nicchiarelli a Pian del Frais, una frazione di Chiomonte, in provincia di Torino. Mentre il 28 agosto sarà ospite dell’ILLAMMARE Festival Film&Friends insieme all’attore americano Sebastiano Pigazzi, nipote di Bud Spencer.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono legati dal 2021: un amore nato sul set di L’ombra del giorno, film in cui recitavano entrambi. Una relazione passionale e bellissima, segnata anche – sfortunatamente – da qualche crisi. “L’amore, comunque, per me è tutto – aveva svelato lei qualche tempo fa -. L’amore prende tutto. Sposta le cose, cambia le giornate, l’umore, i colori. Dopo di che l’amore non è un amuleto e non ti salva. Salvarsi, purtroppo, è un affaraccio individuale”.

“Una storia felice” aveva aggiunto parlando del legame con Scamarcio “felice è una parola che immalinconisce e me ne guardo bene. Abbiamo iniziato a fidarci l’uno dell’altro e a vivere la nostra vita insieme. Parliamo molto, stiamo bene, non ho molto altro da dire”.