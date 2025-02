La puntata di C’è posta per te di sabato 22 febbraio è iniziata all’insegna del romanticismo. Stavolta, la padrona di casa Maria De Filippi ha scelto di aprire la storica trasmissione con una storia a lieto fine, il racconto di un amore vero, ricco di speranze e di progetti felici. E, ad aiutare la conduttrice a raccontare la favola di Claudia e Francesco è arrivato uno dei cantanti più acclamati d’Italia, Mahmood, reduce dal ruolo di co-conduttore al Festival di Sanremo 2025, stavolta disposto a vestire i teneri panni di cupido. Ecco cos’è successo e perché Mahmood non è riuscito a trattenere le lacrime.

Mahmood, a C’è posta per te non contiene l’emozione

Dietro il ragazzone tutto muscoli e mossette seducenti che siamo abituati a vedere esibirsi sui palchi più importanti d’Italia, si nasconde un romanticone dal cuore grande. Alessandro Mahmoud, l’uomo che si cela dietro lo pseudonimo Mahmood, è sensibile e umano e, di fronte al grande amore, non riesce a trattenere l’emozione. Così, convocato da Maria De Filippi per fare una sorpresa a Claudia, alla fine è lui a tremare più di lei e a mostrarsi di fronte alle telecamere visibilmente commosso.

Emozionato e generoso. A Claudia, che ha vissuto la paura di una malattia che avrebbe potuto portarla via dai suoi cari troppo troppo presto, Alessandro ha regalato uno dei suoi portafortuna più cari. Una piccola collanina d’argento che il cantante ha tenuto al collo durante i momenti più importanti della sua carriera. E, anche per i meno superstiziosi, richiede grande generosità privarsi di un cimelio dal così intenso valore sentimentale. A Claudia Mahmood dona anche un pass vip per i concerti di maggio e, ancora, un biglietto per New York. Città che racconta con un grande sorriso alla ragazza la cui vita, almeno fino ad ora, ha tolto la possibilità di viaggiare e scoprire il mondo.

La favola a lieto fine di Francesco e Claudia

Le grandi emozioni sono di casa a C’è posta per te che, sabato dopo sabato, porta in casa degli italiani all’ascolto storie strappalacrime, intense e spesso in grado di lasciare l’amaro in bocca. Ma non questa sera. Questa sera, Maria De Filippi ci omaggia di una vera fiaba, un racconto d’amore che si conclude con il più bello dei vissero felici contenti. È la storia di Francesco che, dopo 9 anni assieme, continua a guardare Claudia come fosse il primo giorno.

È la gioia delle piccole cose, dello stare semplicemente l’uno vicino all’altra, intensa per chi, a un certo punto, ha rischiato di doversi dire addio prematuramente. Se Francesco ha scelto di fare una così dolce sorpresa a Claudia è per ringraziare la ragazza della forza dimostrata quando, poco tempo fa, si è trovata ad affrontare un brutto tumore. Un regalo per gioire della buona sorte che, infine, ha fatto sì che Claudia guarisse e tornasse a essere la donna forte e piena di vita di cui si è innamorato e con cui, anche grazie all’aiuto di Mahmood, è pronto a vivere altre nuove infinite avventure.