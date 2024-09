La nuova edizione di Temptation Island non poteva partire in maniera più spedita di così. Filippo Bisciglia ha fatto gli onori di casa, presentando le varie coppie e le loro problematiche. Niente matrimoni in corso o figli in comune, ci tiene a sottolineare. Sono tutti liberissimi di prendere decisioni in base unicamente ai propri sentimenti.

Fin da subito si scherza sugli ammiccamenti con tentatrici e tentatori, per poi lasciar spazio alle lacrime pre separazione. Le più preoccupate sono le fidanzate, come al solito, mentre gli uomini sembrano non vedere l’ora di raggiungere la propria parte del resort. Proprio qui li attende Tony e inizia una festa che porta a un falò anticipato immediato.

Antonio è il nuovo Lino. Voto: 0

Antonio si conferma fin da subito il peggiore del gruppo. La sua presentazione, del resto, non lasciava presagire nulla di buono. Ha già tradito la sua fidanzata Titty, portando avanti una vera e propria relazione parallela. Presentava l’altra come sua moglie ma poi, per farsi perdonare, si è tatuato il volto della compagna sul polpaccio.

Le ha anche fatto la proposta di matrimonio ma non è tutto oro ciò che luccica, men che meno l’anello di fidanzamento. Ha in seguito ammesso d’averlo comprato su una bancarella, facendole la proposta perché era l’unico modo per vivere sereno.

Il sentimento è scemato ma non si sente libero di lasciare Titty, che ascolta tutto e non riesce a crederci. In men che non si dica Antonio trova la sua tentatrice preferita, Silvy. Inizia a progettare il futuro da single ma sul più bello ecco Filippo: “La tua fidanzata Titty ha richiesto il falò anticipato”. Una richiesta più che legittima, automatica dopo la frase: la mia fidanzata è 0, se paragonata a Silvy.

Alfred senza vergogna. Voto: 1

Come già accaduto nella precedente edizione, all’accensione delle telecamere corrispondono delle confessioni maschili. Alfred parla dei suoi tradimenti e lascia intendere ci sia dell’altro, che Anna non sa. Il giovane si è lasciato ammaliare dai complimenti della single Sofia, che ripete a più non posso d’avere un debole per la pelle nera.

Sguardi, ammiccamenti e palpatine li trasformano in una sorta di coppia agli esordi di una conoscenza. Anna non viene presa in considerazione in alcun modo. Lei, a distanza, deve osservarlo costruirsi una nuova storia. Spiega come i suoi comportamenti siano legati al fatto di non avere al fianco la persona giusta. Nonostante ciò, però, Anna attende e non chiede il falò. Vuole conferma di quanto ha sempre sospettato.

Alfonso, il possesso non è amore. Voto: 1

Non è la prima volta che a Temptation Island si affronta il tema della gelosia e del possesso. Federica ha 20 anni e da quando ne aveva 12 è al fianco di Alfonso. Lui ne controlla ogni passo e la tiene sempre al suo fianco. Lei è stanca e in Sardegna sta scoprendo la bellezza di poter decidere della sua vita.

Lui vede mancanze di rispetto in costumi e balli. Sembra ammettere qualche vaga colpa e poi fa dieci passi indietro, tornando a mostrare il proprio lato malsano. Il modo in cui Federica si comporta, dice, non lo aiuta a cambiare. Ha bisogno di un supporto e non di una pugnalata, spiega.

Racconta poi del suo passato difficile, del padre morto quando aveva 12 anni e del rapporto con la madre. Nulla che possa giustificare l’aver posto una ragazza in una gabbia. In momenti del genere questo programma mostra tutti i suoi limiti, se paragonato ad esempio a Matrimonio a prima vista. Occorre la presenza di qualcuno, e fino a oggi non è Bisciglia, che analizzi e condanni certi comportamenti.