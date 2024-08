Temptation Island Winter 2024, le coppie: i primi sono Diandra e Valerio

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

È tutto pronto per la prima edizione di Temptation Island Winter: dopo tanta attesa il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia torna con un nuovo appuntamento per la gioia di tutti gli appassionati del programma, dopo un’edizione estiva di grande successo che ha tenuti incollati allo schermo milioni di spettatori.

La prossima edizione del reality dei sentimenti – che andrà in onda a partire da settembre su Canale 5 – vedrà nuove coppie mettere alla prova il loro amore, tra incomprensioni, litigi e tante scoperte sulle loro storie. E già dai primi partecipanti svelati, anche questa stagione del programma prodotto da Maria De Filippi promette scintille.

Diandra e Valerio

A distanza di pochi mesi dalla fine dell’undicesima edizione di Temptation Island, torna su Canale 5 la prima edizione di Temptation Island Winter, che come svelato dal conduttore Filippo Bisciglia promette già scintille. La prima coppia a partecipare è quella formata da Diandra e Valerio.

I due, fidanzati da sette anni e mezzo, sono andati a convivere sei mesi dopo l’inizio della loro relazione. Lei, Diandra, è un medico veterinario e imprenditrice che ha scritto a Temptation Island perché il suo compagno, Valerio, vorrebbe trasferirsi in pianta stabile a Brindisi, dove ha il suo posto di lavoro come dipendente statale.

È la donna a scrivere al programma: “Valerio mi sta mettendo davanti ad una scelta di vita: lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le mie attività per seguirlo a Brindisi dov’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro”. Valerio, al suo fianco nel video di presentazione, le risponde: “Io in realtà ti ho proposto una vita più tranquilla rispetto al tram tram che viviamo a Roma”.

Stando alle loro parole, sembra i due non riescano a trovare un punto d’incontro: “Lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto alla pioggia, io non sono da “due cuori e una capanna” e non lo è neanche lui perché quando lo porto sulle barche di 50 metri dei miei amici non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò la mia vita a Roma”, spiega lei, mentre Valerio sembra irremovibile: “Io, invece, sono convinto che non cambierò idea: io qui a Roma non ci resto“.

Quando inizia Temptation Island Winter

Non c’è ancora l’ufficialità, ma pare che questa nuova edizione di Temptation Island dovrebbe prendere il via martedì 10 settembre. Le registrazioni del reality show condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi inizieranno proprio in questi giorni e si svolgeranno come di consueto all’Is Morus Relais, scenario che ha visto “scoppiare” tante delle coppie che hanno intrapreso il loro viaggio nei sentimenti.

Come anticipato da IlVicolodelleNews questa winter edition del docu-reality prevede sei puntate: il primo appuntamento dovrebbe quindi anticipare di una settimana il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che invece partirà lunedì 16 settembre – sempre su Canale 5 – e che si potrarrà (ascolti permettendo) fino a marzo 2025.