Blake Lively, l’abito ragnatela ad alta seduzione alla prima di Another Simple Favor

È stata una notte nel segno del glamour più assoluto in quel di New York: la Grande Mela, palcoscenico di un incessante viavai d’eventi mondani, si è accesa per ospitare questa volta la première di Another Simple Favor, sequel del celebre thriller del 2018 con Blake Lively e Anna Kendrick. A brillare un po’ più di altri, ovviamente, è stata la moglie di Ryan Reynolds in una tenuta sontuosa decisamente degna del suo ruolo di protagonista nella pellicola.

Blake Lively incanta alla première di “Another Simple Favor”: i dettagli del look fiabesco

In occasione della première newyorkese di Another Simple Favor, tenutasi nella serata di domenica presso il Jazz at Lincoln Center, Blake Lively si è assicurata di sfoggiare tutta l’eleganza in stile vecchia Hollywood di cui è capace scegliendo una creazione mozzafiato firmata Tamara Ralph, al momento sua stylist di fiducia, appartenente alla collezione Couture Primavera 2025.

Non vi è dubbio: la co-protagonista del thriller – nelle sale italiane il prossimo 1 maggio – pareva aver consciamente deciso che fosse giunto il momento di alzare il livello di glamour, avvolta nel suo abito da sogno verde menta, senza spalline e dal tessuto arioso, a conferirle un’aura fiabesca ed insieme sensuale impossibile da non notare.

Lo scenografico vestito, lungo fino a sfiorare il pavimento con il vaporoso strascico posto sul retro, si caratterizzava per il motivo intricato del corpetto a rievocare l’aspetto di una ragnatela. A completare la mise ci pensavano poi un paio di sandali con cinturino dorati e dei vistosi gioielli rosa scintillanti di Lorraine Schwartz.

A fianco dell’eterno volto di Gossip Girl, come di consueto, ecco stagliarsi il suo prode cavaliere con il fare protettivo che lo contraddistingue: Ryan Reynolds è apparso elegantissimo nel suo completo elegante in Principe di Galles color grigio. Sotto alla giacca, sulla classica camicia bianca abbottonata, spuntava poi una cravatta liscia nella stessa nuance.

I due, ancora impegnati nella chiacchieratissima battaglia legale con il regista e co-protagonista di It Ends With Us Justin Baldoni, non hanno affatto permesso che ciò potesse impedire loro di godersi la serata e sono apparsi sorridenti ed innamorati dinanzi al flash degli obiettivi.

“Another Simple Favor”, di cosa parla il thriller con Blake Lively e Anna Kendrick

A distanza di ben sette anni dall’esordio del primo capitolo del thriller di Paul Feig, A Simple Favor, ecco arrivare nelle sale l’attesissimo sequel condito del medesimo intreccio di umorismo e mistero.

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) ed Emily Nelson (Blake Lively), le due donne agli antipodi i cui destini si sono incrociati nella trama del primo film, si incontrano di nuovo: le due si ritrovano questa volta in Italia, nella meravigliosa isola di Capri, in occasione dello stravagante matrimonio di Emily con un ricco uomo d’affari del posto. Tra sconfinato sfarzo ed affascinanti ospiti, non mancheranno omicidi e tradimenti a ravvivare la cerimonia.

Quali colpi di scena ci attenderanno stavolta? Non ci resta che attendere sino a giovedì 1° maggio, quando il girato sarà disponibile in streaming su Prime Video.