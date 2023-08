Blake Lively, splendida leonessa in pelle

Blake Lively è una vera regina di stile e lo ha dimostrato su ogni red carpet, come in ogni altra occasione più o meno importante. L'attrice, felicemente sposata con il collega Ryan Reynolds, il 25 agosto 2023 compie 36 anni e nel tempo ha saputo dar vita a look iconici che è impossibile dimenticare. Uno degli ultimi, quello sfoggiato alla reopening della boutique Tiffany&Co. a New York, ne è un gran bell'esempio: Blake ha osato con una criniera da leonessa molto anni Ottanta, cinta in uno strizzatissimo abito in latex dalle vibes vintage. Scollatura vertiginosa e cintura che segna il punto vita sono dei bellissimi tocchi di stile.