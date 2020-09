I look iconici di Lady D: eccone alcuni indimenticabili

editato in: da

Voler scrivere un articolo sui look iconici della principessa Diana, o Lady D, è come voler far stare in una paginetta “Guerra e pace”. Non si può, è riduttivo! Diana aveva una sua personalissima eleganza, un modo tutto suo non solo di portare gli abiti, ma proprio di interpretarli, che è rimasto nella storia, insieme ad alcuni dei look con cui l’abbiamo vista. In questo post, ripercorro alcune delle mise e degli accessori che mi vengono immediatamente in mente quando penso a lei.

I look iconici di Lady D: il tubino con la spalla scoperta

Potrebbe essere su un red carpet ancora oggi, tanto è moderno e portato con disinvoltura. Oltre alla sua allure, i gioielli rendono questo look regale, anche considerato il fatto che il resto degli accessori è semplicissimo. Per inciso, questo tubino nero è passato alla storia per essere stato l’abito che Diana ha scelto per mostrarsi in pubblico dopo la rivelazione sul tradimento del marito.

I look iconici di Lady D: casual nelle campagne antimine

Anche durante le sue campagne umanitarie, il suo stile non veniva scalfito di una virgola. Easy con camicia bianca e pantaloni beige, ha contribuito a rendere un certo tipo di mocassino un’icona di stile: quella semplicità che conquista.

I look iconici di Lady D: il tubino azzurro

Ne aveva più di uno, di varie gradazioni d’azzurro e sempre con scollature profonde, ma mai volgari, squadrate o tonde. Anche il look qui di seguito potrebbe tranquillamente essere indossato ancora oggi senza sfigurare quanto a modernità.

I look iconici di Lady D: in rosso

Di certo la Principessa non temeva di usare il colore: rosso, azzurro, ma anche verde e giallo. I colori accesi le donavano particolarmente, facevano risaltare la sua carnagione e i suoi occhi. Notate ancora una volta come sia attuale il suo modo di vestire, perfino molto più elegante di tanti outfit da tappeto rosso che si vedono oggi. Quando si dice che l’eleganza è innata…

I look iconici di Lady D: i gioielli

Da principessa, ma non solo. Indossava brillanti, pietre preziose e altri gioielli a dir poco importanti, ma riusciva a portare con la stessa regalità anche un filo di perle su un abito in pizzo. Prendete appunti!