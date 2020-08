Lady Diana e Carlo, la toccante rivelazione di un’amica

editato in: da

Sono trascorsi 23 anni dalla tragica morte di Lady Diana ma l’avvicinarsi all’anniversario porta con sé, anno dopo anno, un velo di tristezza profondissimo.

La vita della Principessa, scomparsa nell’ormai tristemente celebre incidente dell’Ponte dell’Alma a Parigi, è stata indagata nei più minimi particolari: dallo sguardo sempre più malinconico, alla riluttanza nel seguire il protocollo Reale, fino agli amori che l’hanno accompagnata negli ultimi anni dopo il divorzio dal Principe Carlo.

Le tormentate vicissitudini di Lady D. hanno riempito le pagine delle riviste scandalistiche degli anni Novanta che, di volta in volta, speravano di poter rubare attimi privati della Principessa. Una pressione mediatica enorme che ha condizionato profondamente la vita e le emozioni di Diana e, proprio relative ai suoi sentimenti più privati, sono le parole riportare da Lily Hua: agopuntrice e amica della Principessa.

Dichiarazioni che lasciano sorpresi perché raccontano di una Diana ancora profondamente innamorata di Carlo, nonostante il divorzio, e a dispetto delle indiscrezioni che lo volevano impegnato già con Camilla Parker Bowles. Un complicato menàge a trois che portò Diana nello sconforto già subito dopo il matrimonio da favola con il Principe. Uno scenario delicato e controverso che si trasformò da una parte in una separazione pubblica e, dall’altra, in un forte rimpianto per Diana. Nonostante l’enorme dolore, infatti, la confidente della Principessa ha svelato che quest’ultima non solo era ancora legatissima all’ex marito ma desiderava ardentemente avere una seconda possibilità.

Un sentimento tormentato che sembrerebbe quindi non essere mai finito da parte di Diana che pure era legata a Carlo dall’amore per i figli avuti insieme: William e Harry. Due fratelli che hanno perso la mamma da poco più che bambini e che oggi, adulti e a loro volta genitori, passeranno per la prima volta l’anniversario della sua scomparsa divisi. Uno scenario che avrebbe probabilmente sconvolto la Principessa, legatissima a loro e orgogliosa della loro complicità.

Una complicità che oggi potrebbe essere stata spazzata via dalle incomprensioni familiari e dalla recente volontà di Harry, condivisa dalla moglie Megan Markle, di allontanarsi da Londra e dalla Famiglia Reale. Un allontanamento che, insieme alle recenti dichiarazioni che rivelano una Diana ancora innamorata di Carlo, rendono ancora più tragico l’anniversario della scomparsa di una donna che ha lasciato dietro di sé un vuoto incolmabile.