Nicki Minaj su Lady Diana: “Un minuto di silenzio”. E scoppia la polemica

Nicki Minaj continua a far parlare di sé. Dopo il breve arresto in Olanda con l’accusa di aver trasportato droghe leggere, la rapper è adesso finita al centro dell’attenzione per quanto accaduto durante un suo concerto a Birmingham, nel Regno Unito. La cantante ha interrotto la sua esibizione per ricordare con un minuto di silenzio Lady Diana Spencer. Un gesto che ha destato parecchia perplessità e che molti hanno criticato sui social network.

Nicki Minaj e l’omaggio a Lady Diana che fa discutere

Tutto è successo quando Nicki Minaj ha risposto ad alcuni fan tra il pubblico che hanno detto di essere arrivati dal Galles. “Galles!”, ha esclamato l’artista iniziando a parlare in un poco convincente accento british (che qualcuno ha poi deriso sul web). “Mi ricorda sempre una mia cara amica, che non è più tra noi. È la Principessa del Galles”. Poi ha appoggiato il microfono sul petto e ha chiesto al pubblico di osservare un minuto di silenzio per Lady Diana, morta in un incidente stradale a Parigi nel 1997.

Il momento è stato filmato da numerosi spettatori presenti alla serata ed è prontamente diventato virale su TikTok e altre piattaforme social, dove ha scatenato inevitabilmente la polemica. Molti hanno apprezzato l’omaggio della cantante all’ex moglie di Re Carlo mentre altri hanno sollevato dei dubbi e perplessità in merito, considerato anche il momento difficile che sta attraversando la royal family.

All’epoca della scomparsa di Diana Spencer Nicki aveva solo 14 anni e non ha mai avuto modo di incontrare la donna nel corso della sua vita. Dunque, perché definirla “la mia cara amica”?

“Da quando la Principessa del Galles è una sua amica?”, hanno chiesto in molti. Mentre qualcun altro ha fatto notare: “Un minuto di silenzio che è durato tre secondi e mezzo”. Un testimone ha invece confidato: “Ero lì in quel momento, che momento!”.

Nicki Minaj e la grande ammirazione per Lady Diana

In realtà, anche se non hanno mai avuto modo di incontrarsi, Nicki Minaj (vero nome Onika Tanya Maraj-Petty) è sempre stata affascinata dalla figura di Diana. Nel 2018 ha ammesso chiaramente che per il suo album Queen ha preso ispirazione dalla defunta Principessa del Galles. “È la forza che causa confusione e paura. Dio benedica l’eredità di questa donna e ogni donna che mai si sia sentita così”, ha scritto all’epoca su X (ex Twitter).

Un anno fa la musicista ha invece duettato con Ice Spice nella canzone Princess Diana, in cui le due rapper cantano: “Quando usciamo diventiamo proprio come Lady Diana”. Anche loro inseguite, loro malgrado, dai paparazzi, come la madre del Principe William e del Principe Harry. Un’altra strofa recita chiaramente: “Mi chiamano al telefono ma sanno che non risponderò. Nel ghetto sono come la Principessa Diana”.

Non solo: qualche tempo fa Nicki Minaj ha insistito a farsi fotografare con Louis Spencer, nipote di Lady D. erede della dimora di Althorp, dove riposano le spoglie della Principessa (e che hanno ispirato anche il creatore di Bridgerton per la casa di famiglia dei protagonisti della serie tv di successo di Netflix).