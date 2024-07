Sarah Ferguson, il ricordo di Diana: “Eri un pilastro di luce e amore”

Fonte: IPA Sarah Ferguson e Lady Diana

Sarah Ferguson ha voluto ricordare la Principessa Diana nel giorno che avrebbe segnato il suo 63esimo compleanno. La Duchessa di York ha infatti lasciato un messaggio sui social per la cara amica scomparsa, che ha definito “un pilastro di luce ed amore”.

Sarah Ferguson ricorda Lady Diana

L’1 luglio la compianta Principessa Diana avrebbe compiuto 63 anni. Un anniversario che nessuno dei canali ufficiali della Royal Family ha ricordato a dovere, incluso quello del figlio William, da sempre estremamente discreto a riguardo. Chi invece ha voluto far arrivare il suo messaggio a Lady D. è stata Sarah Ferguson, che ha destinato alla cara amica un toccante post sul suo profilo Instagram.

Pubblicando uno scatto che la ritrae in compagnia di una giovane e sorridente Diana Spencer, la Duchessa di York ne ha tracciato uno splendido ritratto: “Buon compleanno alla mia cara amica Diana. Eri un pilastro di luce e amore. E che eredità ti sei lasciata alle spalle. Ricorderò per sempre le nostre risate e lo spirito affine e gentile che ho trovato in te. Sono sicura che vegli sempre su di noi. Riposa in pace amica mia” recita il messaggio.

Parole toccanti, che hanno riscosso grande successo tra i suoi follower (e non solo). “Grazie Sarah per aver pubblicato qualcosa per ricordare D. oggi” le ha scritto un utente. “Due bellissime donne che si supportavano a vicenda” ha replicato un altro follower. Ed un terzo si è unito al coro: “Lei resterà per sempre nei nostri cuori”.

Il rapporto tra Diana e Sarah Ferguson

La Principessa Diana e Sarah Ferguson divennero cognate quando quest’ultima convolò a nozze con il Principe Andrea, fratello di Re Carlo. Le due, in realtà, erano già amiche di lunga data, oltre che cugine di quarto grado: “Eravamo migliori amiche da quando lei aveva 14 anni ed io 15” ha rivelato la Duchessa di York a People. Infatti fu proprio Diana a presentare a Sarah il suo futuro marito: “Le dissi che trovavo Andrea molto bello” ricorda con affetto Fergie, che con la compianta amica ha condiviso anche momenti difficili, non facendole mai mancare il suo supporto.

“Io e Diana avevamo entrambe problemi di salute mentale, e ne parlavamo spesso. Una volta lei mi disse ‘Fergie, ricorda una cosa: quando sei in cima ad un piedistallo è molto facile cadere. Se sei giù, puoi sempre risalire’. E aveva ragione”. In virtù delle loro personalità molto diverse, la stampa degli anni ‘80 giocò molto su una presunta rivalità tra Lady D. e sua cognata: “Ci chiamavano la Santa e la peccatrice. Ma la cosa più importante era restare unite nonostante tutto e nonostante quello che i giornalisti potessero scrivere” ha ricordato ancora Sarah.

Quando Diana morì in un incidente d’auto a Parigi nel 1997, aveva solo 36 anni. Un tragico episodio che avrebbe segnato per sempre le sorti della monarchia e del popolo britannico, che a distanza di quasi 30 anni non ha mai dimenticato la sua Principessa triste: “Sono certa che oggi Diana sarebbe molto orgogliosa dei suoi 5 nipoti e si dimostrerebbe una splendida nonna” ha concluso la Ferguson.