Meghan Markle come Sarah Ferguson, una vita piena di scandali

Meghan Markle e Sarah Ferguson hanno molte cose in comune. Ma la Duchessa del Sussex non divorzierà mai da Harry

Meghan Markle è stata definita una sorta di nuova Sarah Ferguson. Gli esperti reali hanno rintracciato molti punti in comune nella vita delle due donne che hanno avuto un impatto dirompente e per lo più negativo sulla Monarchia. Ci sono però un paio di differenze di spessore tra le due che non vanno assolutamente trascurate.

Meghan Markle e Sarah Ferguson: il matrimonio reale

Le somiglianze tra Meghan Markle e Sarah Ferguson iniziano con il matrimonio con il quale da borghesi entrarono a far parte della Famiglia Reale.

L’ex Duchessa di York ha sposato Andrea nel 1986, quando aveva 26 anni, con un matrimonio celebrato nell’Abbazia di Westminster. Ben presto divenne protagonista del gossip, tanto che le diedero il titolo di “Duchessa degli eccessi”.

Meghan Markle ha sposato Harry nel 2018 nella cappella di St. George a Windsor. La sua idea era quella di modernizzare la Monarchia, portando una serie di cambiamenti ispirati a Hollywood. Ma ovviamente il suo tentativo fu fallimentare.

Meghan Markle e Sarah Ferguson, l’abbandono della Famiglia Reale

Meghan e Sarah non si sono mai abituate alla vita di Corte. Fergie però ha resistito di più, 10 anni. Infatti, ha divorziato da Andrea nel 1996, anche se i due si sono separati già nel 1992. In ogni caso, lei ha continuato a vivere nel Royal Lodge, almeno negli ultimi tempi, sotto lo stesso tetto dell’ex marito, tanto che si è parlato di un ritorno di fiamma. Ma non era così.

Lady Markle è fuggita da Londra nel 2020, dopo appena due anni a Corte. Con Harry si è trasferita in California e lì ha sferrato il suo attacco contro la Famiglia Reale con rivelazioni e interviste bomba che le sono valse molte critiche e una certa effimera notorietà.

Meghan Markle e Sarah Ferguson, come si sono reinventate

Dopo l’esperienza a Palazzo, le due donne sono state capace di reinventarsi. Meghan ha cercato lavoro a Hollywood, non con grande successo ma con ottimi guadagni, e ha aperto un suo brand.

Sarah ha continuato le sue attività benefiche e ha pubblicato diversi libri per bambini. Ma Fergie ha perso tutto – casa, titoli e prestigio, perché coinvolta come Andrea nello scandalo Epstein.

Meghan Markle, perché è più furba di Sarah Ferguson

Malgrado le notevoli analogie fra le due donne, Meghan è stata più furba di Sarah. In primo luogo non ha divorziato (ancora) da Harry. Ma anche se dovessero essere in crisi, Lady Markle sarà abbastanza scaltra da non separarsi ufficialmente e in via definitiva. Ci sarebbero troppi svantaggi, legati a titoli, patrimonio e naturalmente ai figli.

Lady Markle inoltre ha evitato relazioni compromettenti con personaggi equivoci. Ci tiene molto alla sua immagine e ogni volta che può rivendica il suo titolo di Duchessa del Sussex e il suo legame con la Famiglia Reale, anche se non può sopportare i suoi membri.

