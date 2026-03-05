Harry e Meghan in allerta: Sarah Ferguson potrebbe rivelare i loro segreti

Harry e Meghan sarebbero molto preoccupati a causa di Sarah Ferguson: isolata e con la credibilità ormai compromessa, potrebbe decidere di rivelare tutti i loro segreti

IPA Meghan Markle

Mentre il Principe Harry e Meghan Markle tentano di rilanciare la propria immagine internazionale, con tour umanitari e nuovi progetti media, un’ombra si allunga dall’Inghilterra fino alle colline di Montecito. Questa volta non c’entrano nulla Re Carlo o il Principe William, piuttosto una figura che per anni ha navigato nelle acque agitate della Royal Family: Sarah Ferguson. La Duchessa di York, protagonista di infiniti scandali e rinascite, sembrerebbe pronta a giocare la sua carta più pericolosa, gettando i Sussex in uno stato di profonda agitazione per quello che potrebbe presto diventare pubblico.

L’ombra di Sarah Ferguson sui Sussex

Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Express, Harry e Meghan sarebbero letteralmente “ansiosi” all’idea che Sarah Ferguson possa decidere di rompere il silenzio. Il motivo di tanta preoccupazione? Una serie di diari personali che Fergie avrebbe portato via con sé, dopo lo sfratto dal Royal Lodge, che coprono decenni di vita a Corte e conterrebbero dettagli inediti e conversazioni private avvenute “dietro le quinte” della celebre Megxit, il burrascoso addio della coppia ai doveri reali nel 2020.

L’ansia dei Sussex non è immotivata. La Ferguson non è una semplice spettatrice ma è stata, almeno inizialmente, una delle alleate più strette di Meghan Markle. Fu proprio lei a soccorrerla nei suoi primi, incerti passi nel mondo dei protocolli di Corte, insegnandole perfino come eseguire correttamente l’inchino prima dell’incontro ufficiale con la Regina Elisabetta II. Non è difficile credere che Fergie non conosca solo i segreti istituzionali, ma anche le vulnerabilità e le reazioni più umane di Meghan durante i mesi più difficili della sua vita a Palazzo.

Un’alleanza che è, ormai, un ricordo lontano, come sostengono alcuni esperti reali. Tra questi possiamo menzionare Tom Sykes del The Royalist, che ha sottolineato come la Duchessa di York si trovi attualmente in una posizione di estrema fragilità finanziaria e sociale, situazione che la rende del tutto imprevedibile. Il timore è che possa riproporsi uno scenario che abbiamo già visto accadere con Harry, cioè un accordo editoriale multimilionario per un’autobiografia esplosiva che potrebbe ribaltare la narrazione costruita dalla coppia in California, svelando delle verità rimaste taciute.

I segreti della Megxit custoditi nei diari di Fergie

C’è chi potrebbe definirla paranoia, ma la verità è che i diari di Sarah Ferguson sono stati scritti con estrema meticolosità, diventando delle testimonianze dirette di periodi cruciali, inclusi i negoziati di Sandringham che hanno sancito il distacco di Harry dalla famiglia. Se Fergie decidesse di trasformare questi appunti in un libro, potrebbe smentire la versione dei fatti presentata dai Sussex nei loro progetti con Netflix, mettendo in discussione la loro immagine di “vittime del sistema”.

Inoltre, la posizione di Sarah è diventata ancora più precaria dopo l’ultima ondata di documenti relativi allo scandalo Epstein. Le email emerse, in cui la Duchessa ringraziava il defunto finanziere pedofilo definendolo il “fratello che avrebbe sempre voluto”, hanno distrutto la sua credibilità, tanto che adesso si ritroverebbe isolata e priva di fondi.

Il clima a Buckingham Palace è tesissimo. Mentre Re Carlo e il Principe William mantengono una linea dura nei confronti dello scandalo che ha travolto l’ex Principe Andrea, Sarah Ferguson è una “mina vagante”, condizione la renderebbe una “donna pericolosa” agli occhi degli esperti reali.