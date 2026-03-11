Re Carlo, Meghan Markle si svende per 1.400 sterline e viene sommersa dalle critiche

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Re Carlo è messo a dura prova dentro e fuori casa. Da un lato deve gestire lo scandalo generato da suo fratello Andrea coinvolto negli Epstein files, dall’altro deve tenere sotto controllo Harry e Meghan Markle che dall’altra parte del mondo giocano a fare “i Principi”. L’ultima novità dei Sussex è la la partecipazione della Duchessa come ospite d’onore ad una serata esclusiva. Basta pagare 1.400 sterline per cenare con lei.

Re Carlo si finge indifferente

Re Carlo sta vivendo un periodo molto difficile, malgrado non abbia voluto fare alcun cambiamento alla sua agenda e nella sua quotidianità. Tutti gli eventi in calendario sono rispettati e ogni volta che si presenta in pubblico, sorride e finge di non sentire le proteste dei contestatori della Monarchia.

Intanto, continuano a emergere foto e dettagli sempre più imbarazzanti sul passato di Andrea che non può più negare il suo coinvolgimento con i traffici di Epstein. Sarah Ferguson minaccia di scrivere un libro di memorie che promette di far tremare il Palazzo. E Harry e Meghan Markle hanno annunciato per aprile un viaggio in Australia per mettersi a confronto con la Famiglia Reale, senza però rappresentarla.

Insomma, mentre Carlo sta cercando di proteggere la Monarchia, con l‘importante aiuto di William e Kate Middleton, intorno a lui le cose vanno di male in peggio.

Meghan Markle si svende per 1.400 sterline

L’ultima invenzione di Meghan è quella di partecipare a una cena esclusiva, mentre si troverà in Australia, dove chiunque può prenotare il suo posto, pagando 1.400 sterline, per passare la serata con lei.

C’è da credere che Carlo non abbia gradito la trovata e che anzi si vergogni che sua nuora si svenda a quel modo sfruttando il suo titolo di Duchessa e la sua parentela con lui.

È una pratica piuttosto usuale negli Stati Uniti. Personaggi famosi si rendono disponibili, dietro lauto compenso, a partecipare a eventi e serate esclusive. Un po’ come quando si affitta una band per animare la festa o un matrimonio. Anche Donald e Melania Trump si erano prestati a questo tipo di servizio dopo la fine del primo mandato da Presidente del Tycoon.

Meghan sarà l’ospite d’onore di un esclusivo “weekend tra ragazze”, organizzato dal podcast Her Best Life. I biglietti per l’evento, che dura tre giorni e si tiene in un hotel sulla spiaggia di Sydney, partono 1.400 sterline a persona.

L’esperienza comprende una cena alla presenza della Duchessa del Sussex che terrà un discorso durante la serata, una foto di gruppo con Meghan, posti a sedere nelle prime due file all’evento con lei e un’esclusiva borsa regalo.

Le conduttrici di Her Best Life , Jackie Henderson e Gemma O’Neill, hanno spiegato quale sarà il ruolo di Meghan in questo evento che viene definito “un gala intimo come nessun altro“.

La Duchessa e Gemma O’Neill hanno un amico in comune che le ha messe in contatto. È dal 2025 che stanno progettando di collaborare insieme. E l’occasione si è concretizzata quando Meghan e Harry hanno annunciato il loro viaggio in Australia.

Dopo la conferma della sua partecipazione alla cena esclusiva, Meghan è stata criticata per la sua scelta di “mettersi in affitto”, sfruttando i suoi titoli nobiliari.

Qualcuno ha commentato così: “È molto più patetico di quanto pensassimo! Meghan Markle sta promuovendo un centro benessere e un hotel usando i titoli dei suoi figli!”.