Meghan Markle mette a tacere Harry: “Non trascinarci in tutto questo”

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry e Meghan Markle

Meghan Markle avrebbe letteralmente minacciato Harry, imponendogli il silenzio sullo scandalo che sta travolgendo la Monarchia britannica a causa dei rapporti di Andrea e Sarah Ferguson con Jeffrey Epstein.

Meghan Markle mette a tacere Harry

Meghan Markle sta seguendo la crisi della Monarchia inglese con un misto di preoccupazione e di sollievo. Da un lato, infatti, sa se la Famiglia Reale va a fondo, ci saranno delle gravi conseguenze anche per lei e Harry. Dall’altro però è confortata dal fatto di non essere più al servizio di Sua Maestà e di poter guardare a distanza quanto sta accadendo a Londra.

Meghan approfitta così della crisi di Re Carlo, per prendersi la scena. Così, ha fatto la Principessa a un evento benefico a Los Angeles e poi si sta concentrando sulla sua azienda, As Ever, pubblicizzando i suoi prodotti per San Valentino che presenta su Instagram come qualcosa di raffinato che possono creare esperienze romantiche uniche.

Insomma, sta dando un’immagine di sé e della sua famiglia come una realtà delicata e serena, decisamente molto diversa dall’atmosfera piena di tensioni e preoccupazioni in cui si trovano Re Carlo, Camilla, William e Kate Middleton. La situazione è talmente grave che il Principe e la Principessa del Galles sono dovuti intervenire con una dichiarazione ufficiale sui legami tra Andrea e Epstein.

Siccome lo scandalo potrebbe davvero far crollare la Monarchia, Meghan vuole starne fuori e ha imposto a Harry il silenzio totale sulla questione. L’esperto reale Duncan Larcombe ha commentato: “Sono sicuro che gli stia dicendo: ‘Stai zitto, non farti coinvolgere, la famiglia reale è in crisi, non trascinarci in questa storia“. E ha continuato: “Meghan in un certo senso, probabilmente sarà contenta che Harry se ne sia tenuto fuori, e sarà cauta riguardo al senso di colpa per associazione”.

Meghan Markle teme per i suoi guadagni

Insomma, Meghan è contenta che lei e Harry si trovano fuori da tutto questo caos. Ma è consapevole che ci possono essere delle gravi ripercussioni anche sulla loro famiglia, soprattutto in ambito economico.

Lady Markle è preoccupata per il suo marchio, soprattutto dopo che è stata cancellata la terza stagione della sua serie su Netflix dove pubblicizzava i suoi prodotti. In passato aveva sfruttato i suoi legami con la Famiglia Reale per ottenere contratti milionari, ma adesso questa via è impercorribile.

Larcombe ha infatti aggiunto: “C’è stato un tempo in cui tutto ciò che Meghan doveva fare era associarsi al marchio reale. Ma al momento, soprattutto per lei, forse non è più il caso di insistere sul fatto che sia un membro della Famiglia Reale”.

Proprio per questo motivo non vuole che Harry intervenga con dichiarazioni sul caso Epstein-Andrea. E non vuole in alcun modo che suo marito offra il suo sostegno alle cugine Eugenia e Beatrice di York, figlie dell’ex Principe e di Sarah Ferguson. Le due Principesse si sono dissociate dai loro genitori, ma non possono e non vogliono rinunciare al loro affetto per mamma e papà.