Kate Middleton, omaggio a Lady Diana all’Incoronazione: lo avete notato?

Fonte: IPA/Getty Images Incoronazione Re Carlo, Zara punta sull’eleganza (e Beatrice si illumina per lui)

A un evento come l’Incoronazione di un sovrano, niente può essere lasciato al caso. Quella di Re Carlo non è da meno e tutti gli ospiti della grandiosa cerimonia hanno sfoggiato abiti significativi. Una su tutti Kate Middleton, la futura regina, che ha reso un commovente omaggio alla Principessa Diana con un dettaglio che non è passato inosservato. È innegabile che a molti sarebbe piaciuto vedere proprio la defunta Lady al fianco di Carlo nell’abbazia di Westminster. Ma scopriamo insieme tutta l’importanza e la portata simbolica di un outfit come quello scelto da Kate Middleton all’evento più atteso e studiato dell’anno.

Kate Middleton all’Incoronazione di Re Carlo omaggia Lady Diana

Fonte: Gettyimages / IPA

Kate Middleton, futura regina del Regno Unito, è noto che incarni, con il suo ruolo, la volontà di modernità della nuova generazione di regnanti inglesi. Non sono pochi quelli che hanno sottolineato come negli ultimi anni abbia cercato di camminare sulle orme lasciate da Lady Diana cercando di restringere le distanze percepite tra Buckingham Palace e i sudditi del Regno.

Quasi a voler sottolineare la vicinanza di intenti che le lega, durante l’incoronazione di Re Carlo, la Principessa del Galles, 41 anni, è arrivata all’abbazia di Westminster indossando orecchini di perle e diamanti appartenuti alla defunta reale. Si tratta dei gioielli regalati a Diana prima del suo matrimonio con il principe Carlo nel 1981. La principessa Diana sposò l’allora principe Carlo nel 1981, ma si separarono nel 1992 e divorziarono nel 1996.

Il vestito di Kate Middleton: tutti i significati dell’abito tanto discusso

Fonte: IPA

D’altronde, l’abito che ha indossato per l’evento è esso stesso carico di simbolismo. Si tratta di un vestito del suo stilista preferito, Alexander McQueen. Avevamo anticipato che nel look che avrebbe scelto ci sarebbe stato il colore blu e sicuramente ci saremmo aspettate un risultato incredibile, ma sicuramente Kate non ha deluso le aspettative. Il tessuto in crêpe di seta color avorio con lingotti d’argento e ricami in filo con motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, con il Mantello dell’Ordine Reale Vittoriano non passa certo inosservato. A cogliere l’attenzione è sicuramente l’assenza di una tiara. La futura Regina ha scelto lo stesso copricapo Jess Collett x Alexander McQueen con lingotti d’argento, cristalli e fili d’argento della figlia Charlotte. Anche per la giovane principessa è stato scelto un abito e una mantella Alexander McQueen in crêpe di seta color avorio con ricami a punto avorio con motivi di rosa, cardo, narciso e trifoglio, a simboleggiare le quattro nazioni.

La Regina Elisabetta all’Incoronazione di Carlo: l’omaggio di Kate

Fonte: IPA

Ma Kate ha voluto ricordare anche la regina Elisabetta indossando la scintillante collana di diamanti appartenuta alla defunta regina che era una delle preferite della monarca durante la sua vita. E’ composta da 105 diamanti sciolti che erano tenuti di riserva a Garrard, conservati in sacchetti contrassegnati con la “C” per Corona, nel caso in cui un monarca volesse estendere una collana o migliorare una tiara. Si diceva che la regina Mary, la nonna della regina, usasse regolarmente il servizio. La risultante collana a tre fili ha file di pietre graduate, sospese tra due triangoli di diamanti. Era anche la collana preferita della regina da indossare senza tiara.