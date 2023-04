Kate Middleton, il look dell’incoronazione: qualcosa di blu e coroncina

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha ovviamente già deciso cosa indossare all’incoronazione di Re Carlo, il prossimo 6 maggio. La Principessa del Galles sa perfettamente che non può permettersi di sbagliare look, non solo per evitare di essere travolta dalle critiche ma anche perché è consapevole della potenza dell’outfit nel veicolare messaggi. Ha infatti imparato bene la lezione della Regina Elisabetta.

Sebbene il look di Kate Middleton sia top secret, sono stati rivelati alcuni dettagli fondamentali che ci permettono di descrive la mise che vedremo all’incoronazione di Re Carlo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, il dettaglio del blu

Innanzitutto sappiamo che Kate indosserà qualcosa di blu. Lo ha rivelato lei stessa alla giornalista Alison Hammond mentre si trovava in visita a Birmingham. La report le ha detto: “Sento che indosserai qualcosa di blu” e la Principessa del Galles ha confermato: “Ci sarà qualcosa di blu”. Non ha detto altro, non sappiamo con precisione di quale sfumatura si tratti, se sarà navy o elettrico, ma indubbiamente la scelta del blu è quasi scontata.

Il blu infatti è un colore molto elegante ed è perfetto per ogni evento formale, soprattutto quando il nero è proibito come dal dress code della Corte inglese che lo prevede solo in caso di lutto. Inoltre Kate ha dimostrato di amare particolarmente questo colore che ha portato in diverse occasioni e in differenti sfumature. Tra le sue ultime apparizioni in blu, ricordiamo quella alla messa di Pasqua col cappotto di Catherine Walker o il completo navy a fiorellini di Erdem sfoggiato al Commonwealth Day.

Fonte: Getty Images

Va ricordato che Lady Middleton ha scelto questo colore anche nel giorno del suo fidanzamento. E ovviamente non lo ha fatto a caso, infatti si coordina perfettamente all’anello con zaffiro che era di Diana. Motivo per cui spesso sceglie di vestirsi di blu.

In più, il blu, come l’azzurro, ha una forte valenza simbolica. È il colore del potere, del prestigio e della regalità in generale. A ciò si aggiunge che trasmette calma, lealtà, compostezza, tutte qualità che si richiedono a una persona nella sua posizione e che un giorno siederà sul trono come Regina consorte.

Kate Middleton, chi la veste all’incoronazione

Anche se ancora non c’è l’ufficialità, si può intuire i brand i lizza per il look dell’incoronazione di Kate Middleton. Trattandosi di un abito molto formale, ma non da sera, quasi certamente sarà Alexander McQueen. In fondo, ha firmato tutti gli abiti istituzionali indossati dalla Principessa del Galles, dall’abito da sposa ai vestiti indossati ai battesimi dei tre figli, all’outfit sfoggiato al matrimonio di Harry e Meghan Markle. In alternativa, Kate potrebbe essersi affidata a Catherine Walker, specializzata in tutti i suoi abiti-cappotto, molto bon ton, molto tradizionali.

Fonte: Getty Images

Kate Midldeton, il caso della tiara

Pare che l’unico dubbio non ancoro risolto nel look di Kate sia la presenza o meno della tiara. Buckingham Palace, considerando le disposizioni di Carlo, preferirebbe che lei non la indossasse. La Principessa però non è convinta di rinunciarci totalmente. Al suo posto potrebbe indossare una coroncina oppure un cappello importante o un fascinator.

Fonte: Getty Images

In ogni caso, Lady Middleton ha portato solo tre diademi da quando è sposata con William, la Cartier Halo Tiara, la Lotus Flower Tiara e la Lover’s Knot Tiara.