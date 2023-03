Kate Middleton, look effetto corsetto da 3.570 euro e colpo di vento birichino

Fonte: Getty Images Kate Middleton al Commonwealth Service

Kate Middleton si è presentata al Commonwealth Service presso l’abbazia di Westminster, uno degli eventi più importanti e formali di Buckingham Palace, con un completo blu scuro a fiorellini bianchi, firmato Erdem, quando un colpo di vento l’ha messa in seria difficoltà alzandole la gonna e spostandole l’ampio cappello che ha rischiato di volarle via. Ma era in buona compagnia, anche la Regina consorte ha subito la stessa imbarazzante sorte.

Kate Middleton, colpo di vento al Commonwealth Service

Nel giro di pochi giorni Kate Middleton si è trovata ad affrontare un paio di momenti di vero disagio. Lo scorso 9 marzo in visita a Londra a un centro musulmano ha teso la mano all’iman che però ha preferito salutarla con un inchino del capo, costringendola a ritirare velocemente il braccio. E poi nella cerimonia solenne per il Commonwealth Day, il vento ha scompigliato il suo look col rischio di farle volare via il cappello e soprattutto di mostrare più di quanto sia lecito alzandole la gonna che prontamente ha trattenuto.

Fonte: Getty Images

Per l’importante cerimonia Lady Middleton ha optato questa volta per il brand Erdem, abbandonato i più consolidati Alexander McQueen e Catherine Walker. Il risultato è stato un completo di alto livello sartoriale, molto serio (fin troppo) e bon ton. Ma d’altro canto il ruolo istituzionale di Principessa del Galles lo richiede.

Kate Middleton, look effetto corsetto di Erdem

Kate indossa quindi un ensemble blu a fiorellini bianchi composto da una giacca corta con volant a peplo e cuciture intorno alla vita per creare l’effetto corsetto (2.154 sterline) e una lunga gonna svasata con balza finale (1000 sterline). Costo dell’outfit? 3.570 euro. Una piccola curiosità del suo look: la stoffa reverse. Infatti, il colpo di vento che le solleva la gonna mostra che sotto i fiorellini sono blu su sfondo bianco. Il completo appartiene alla collezione Pre-Fall ’23 di Erdem e non è ancora disponibile all’acquisto. Quindi Kate lo ha sfoggiato in anteprima.

Fonte: Getty Images

La Principessa lo ha abbinato a un fascinator blu, il cappello che si usa nelle occasioni formali, che è stata costretta a trattenere con la mano fino all’ingresso dell’Abbazia per paura che il vento glielo strappasse via. Ai piedi porta le sue classiche décolleté in suede con tacco sottile, di Gianvito Rossi, che abbina a una clutch blu molto discreta e a un paio di guanti che non indossa ma tiene in mano, per la precisione in quella libera visto che con l’altra è impegnata a tenere ben saldo il copricapo e la gonna.

Fonte: Getty Images

Infine, il suo outfit è impreziosito dagli orecchini a forma di fiore con brillanti e zaffiri che appartenevano a Diana, uno dei tanti omaggi che Kate fa alla suocera da cui ha ereditato il titolo nobiliare.

Il primo Commonwealth Day senza la Regina Elisabetta

Malgrado il vento fastidioso, la Principessa non ha mai perso il sorriso. Questo evento è particolarmente toccante per la Famiglia Reale, perché è il primo Commonwealth Day che viene celebrato senza la Regina Elisabetta. Questa cerimonia segna l’inizio di una serie di celebrazioni che si svolgono per una settimana in tutto il mondo. In particolare nel 2023 ricorre il decimo anniversario della firma della Carta del Commonwealth , siglata da Sua Maestà Elisabetta II l’11 marzo 2013.