Kate Middleton, look da 6.432 euro con velo e imbarazzo totale al centro islamico

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton e William hanno visitato l’Hayes Muslim Centre di Londra. In segno di rispetto si sono tolti le scarpe e la Principessa ha indossato un lungo velo bianco ricamato del pachistano Élan. Il suo look vale almeno 6.432 euro e comprende un abito di Alexander McQueen, ma tanta accortezza ed eleganza non l’hanno risparmiata da un grande imbarazzo al momento della stretta di mano coi leader musulmani.

Kate Middleton, i nuovi incarichi da Principessa del Galles

Kate Middleton e William si sono dunque recati all’Hayes Muslim Centre di Londra per esprimere il loro sostegno e complimentarsi per la straordinaria raccolta fondi da devolvere ai terremotati di Turchia e Siria. Ultimamente la Principessa del Galles ha dovuto affrontare molti nuovi impegni istituzionali da quando ha assunto questo titolo. L’abbiamo vista alla parata militare nel giorno di San Davide nel Galles col la spilla simbolo a forma di porro e partecipare a un’esercitazione militare in tuta mimetica, proprio quando Harry e Meghan hanno comunicato di aver battezzato la figlia Lilibet.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, look che supera i 6.432 euro

Kate si è quindi trovata nuovamente al fianco di William per l’incontro con la comunità islamica. In rispetto delle regole dell’Islam, Lady Middleton ha optato per un look dai colori sobri che coprisse interamente qualsiasi parte del suo corpo.

Ha scelto quindi il lungo abito nero, senza maniche, con corpetto a costine e gonna ampia, firmato da Alexander McQueen, che ha indossato per la prima volta dopo la morte della Regina Elisabetta per ricevere le condoglianze dei sudditi a Sandringham. Costo? 3.405 euro. Naturalmente Kate ha provveduto a coprire le scarpe nude con un lungo cappotto scuro sciancrato di Catherine Walker. Ha usato calze nere coprenti e le sue décolleté in suede dal tacco sottile, firmate Gianvito Rossi, da 630 euro, che sono ormai un must del suo guardaroba, che ha abbinato alla handbag di Grazia Han, modello “Love Letter”, che vale 2.315 euro. Infine, la Principessa si è coperta il capo con un lungo velo bianco ricamato sui bordi e con piccoli fiori stilizzati, del marchi pachistano Élan. La stola fa parte di un completo che indossò nel 2019 durante un tour di Stato in Pakistan. L’outfit di Kate vale almeno 6.432 euro, cifra che però non comprende il costo del cappotto e del velo.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, imbarazzo durante i saluti

Durante la visita Kate e William hanno incontrato i leader del centro musulmano, si sono complimentati per la raccolta di beni materiali e fondi per le popolazioni turche e siriane colpite dal terremoto e hanno aiutato alcuni bambini a realizzare un origami a forma di gru, simbolo di speranza e guarigione in tempi difficili.

Fonte: Getty Images

Nonostante la visita fosse pianificata nei minimi dettagli, Lady Middleton non è stata risparmiata dall’imbarazzo. Il momento di disagio è accaduto mentre William e Kate salutavano i rappresentanti della comunità islamica, tra cui l’Iman Sufyan Iqbal. Il Principe ha stretto la mano a ciascuno di loro e lo stesso ha fatto la Principessa ma quando ha teso il braccio verso l’Iman, quest’ultimo ha preferito tenere la mano sul cuore e inchinare la testa per salutarla. A quel punto Kate ha ritirato velocemente la sua mano e ha risposto con un inchino del capo.

Fonte: Getty Images

Mettere una mano sul cuore con un cenno o un leggero inchino è considerato un modo educato per un uomo di salutare una donna in alcune tradizioni musulmane. In altre la stretta di mano tra uomo e donna è prevista solo se sono marito e moglie o parenti molto stretti. Letizia di Spagna si è trovata a vivere una situazione simile recentemente, mentre accoglieva l’ambasciatore iraniano al Palazzo Reale di Madrid.