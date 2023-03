Kate Middleton diventa colonnello e indossa la tuta mimetica

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha assunto da poco il titolo di colonnello onorario e per la prima volta si è presentata tra le guardie irlandesi in tuta mimetica, sfidando neve e gelo durante una vera e propria esercitazione militare.

L’impavida Kate Middleton ha dato prova di sé anche nel ruolo di ufficiale militare. Infatti, non solo è una Principessa sportiva che ama le sfide, soprattutto quelle con suo marito William nonostante il presunto flirt con la vicina di casa, ma ha dimostrato di non temere né la fatica né il gelo, partecipando a una esercitazione militare nella nevosa Salisbury Plain Training Area.

Kate Middleton prende parte all’esercitazione militare

Durante l’esercitazione, i membri del 1 ° battaglione delle guardie irlandesi erano di pattuglia a piedi quando sono stati presi di mira da un nemico. Nella simulazione uno dei soldati è rimasto ferito a una gamba e Kate insieme agli altri militari aveva il compito di soccorrerlo. Lady Middleton non si è tirata indietro ai suoi doveri e si è persino inginocchiata nella neve per aiutare il ferito. Durante l’esercitazione ha assistito il caporale Jodie Newell nel portare il primo soccorso. Ha applicato un laccio emostatico alla parte inferiore della gamba sinistra per fermare l’emorragia, il soldato è stato quindi spostato su una barella e la Principessa si è preoccupata di verificare se avesse altre ferite.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton in uniforme militare

Per affrontare l’azione Kate ha indossato un’uniforme da combattimento, composta da un robusto giaccone mimetico dotato di tasconi, molto pratico e molto caldo, maglione pesante con collo alto, pantaloni skinny, calzettoni di lana, tutti verde militare e dei robusti scarponi, i suoi Berghaus Supalite da 155 sterline, per poter camminare sul terreno accidentato, ghiacciato e innevato. Infine, per coprire la testa ha usato un berretto di lana, mentre la folta chioma di capelli era raccolta in una treccia.

Il tenente colonnello Aldridge, che ha accompagnato Kate nel tour dell’accampamento, si è detto orgoglioso di aver ospitato la Principessa proprio in occasione della Festa della Donna. “È particolarmente appropriato durante la Giornata internazionale della donna che alcune delle nostre soldatesse abbiano incontrato un modello femminile così stimolante. È un vero onore per tutte le guardie incontrare il loro colonnello reale sul campo qui nella pianura di Salisbury e mostrare alcune delle nostre capacità operative”.

La Principessa del Galles ha assunto diversi nuovi ruoli istituzionali da quanto ha ereditato questo titolo e qualche giorno fa insieme a William ha assistito per la prima volta alla parata della guardia militare gallese nel giorno di San Davide. L’esercitazione militare di Kate è avvenuta proprio mentre Harry e Meghan hanno confermato di aver battezzato la figlia Lilibet a Montecito senza la presenza della Famiglia Reale.