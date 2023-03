Kate Middleton mozzafiato: cappotto rosso fuoco da 3.363 euro e salto mortale

Fonte: IPA Kate Middleton, la leggenda della spilla a forma di porro

Kate Middleton ha accompagnato William alla parata militare di San Davide in Galles, indossando un cappotto rosso fuoco di Alexander McQueen. In suo onore è stato eseguito un salto mortale che ha catturato l’attenzione di tutti.

La prima volta di Kate Middleton

Per la prima volta William e Kate Middleton hanno partecipato alla St. David’s Day Parade da quando sono diventati Principe e Principessa del Galles. Il primo marzo in Galles è festa nazionale in onore del santo patrono, Davide e tradizionalmente si svolge una parata militare che fino allo scorso anno era presieduta da Carlo. Ma dopo la morte della Regina Elisabetta, il titolo di colonnello cerimoniale della guardie gallesi è passato a William.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton alla parata militare col cappotto di Alexander McQueen

Il Principe si è dunque presentato all’appuntamento con l’uniforme militare grigia delle guardie gallesi, Home Service Clothing, accompagnato dall’impeccabile Kate Middleton. Dopo la gonna di Zara da 20 sterline che ha indossato al centro fitness in cui ha stracciato suo marito a una gara in bici, la Principessa ha indossato un nuovo cappotto rosso fiammante di Alexander McQueen. Costo? 2.990 sterline, circa 3.363 euro.

Come per il soprabito pied de poule alla partita di rugby, anche in questo caso la scelta del colore non è casuale, ma è un evidente omaggio alla bandiera gallese. Kate ha abbinato al suo nuovo cappotto un complicato cappello nero adornato da due frecce incrociate, creato da Juliette Botterill, sciarpa e guanti in pelle neri traforati, borsa di Mulberry e i suoi stivali alti in suede, dal tacco largo, di Gianvito Rossi.

Particolare attenzione è stata data ai gioielli: degli orecchini a lobo a forma di fiore con diamanti e sul bavero del capospalla la spilla a forma di porro, uno dei simboli più antichi del Galles. Anche la pettinatura è molto studiata. Per l’occasione altamente formale, Lady Middleton ha optato per un elaborato raccolto intrecciato, perfetto per sostenere il cappellino.

Fonte: Getty Images

La giornata è stata ricca di eventi. William e Kate hanno assistito alla parata militare, il Principe ha pronunciato un discorso in cui ha ricordato i suoi giorni nelle Forze Armate e si è detto onorato di aver ereditato da suo padre Carlo il ruolo di colonnello, anche se “allo stesso tempo, mi dispiace che mio padre non sia potuto essere qui con noi oggi, poiché è dal 1975 che questo appuntamento gli è molto caro”.

Poi prima che i soldati venissero congedati, la banda ha eseguito l’inno del Galles che Kate ha cantato in Galles e a seguire “God Save the King”. La cerimonia si è conclusa con il saluto militare alle Loro Altezze Reali.

Kate Middleton, impressionante salto mortale

William e Kate si sono quindi intrattenuti coi militari e la Principessa del Galles è rimasta impressionata dallo show che è stato eseguito apposta per lei da Thomas Lucas, nove anni, che ha fatto un salto mortale. Lady Middleton si è rivolta al piccolo complimentandosi con lui e affermando di essere stata “super colpita” dalle sue acrobazie. Gli ha chiesto da chi avesse preso il suo talento e lui le ha risposto di aver imparato da solo e di essere molto appassionato di parkour.

Fonte: IPA

Thomas ha confessato di essere molto orgoglioso di “aver impressionato” la Principessa. E non contento ha ripetuto il salto mortale alle spalle di Kate, a favore delle telecamere cui per altro è abituato, come ha spiegato suo padre, il sergente Gareth Lucas, alla augusta visitatrice, perché “è un autodidatta che pubblica i video dei suoi salti mortali su Youtube”.