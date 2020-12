Kate Middleton, cappotti leggendari da 103mila euro

I cappotti di Kate Middleton sono entrati nella leggenda. Il tour in treno del dicembre 2020 dove la Duchessa di Cambridge ne ha sfoggiati di tutti i colori e di tutti i tipi sono un esempio emblematico. Si stima che i capispalla di Kate nel loro insieme valgano 93mila sterline, pari circa a 103mila euro. La maggior parte sono in lana o crepe di lana, per l'inverno (77%). Il 9% è stato realizzato in tweed, il 7% in seta, per lo più cappotti estivi di Emilia Wickstead, il 3% in velluto, il 2% in cashmere e il 2% in rafia