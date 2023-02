Kate Middleton in bici con tacchi e gonna da 20 euro: è scontro con William

Fonte: Getty Images Kate Middleton, i cappotti da favola che valgono migliaia di euro

Kate Middleton si scontra di nuovo con William e ancora una volta non lascia scampo al marito che viene letteralmente messo ko dalla mogliettina, nonostante indossi una maxi gonna di Zara e i tacchi alti scomodissimi per pedalare. Ma procediamo con calma.

Kate Middleton si scontra con William

A distanze di pochissimi giorni Kate Middleton e William si trovano nuovamente divisi su fronti opposti. Separati alla partita di rugby dove lei tifava Inghilterra e lui Galles, i Principi si sfidano a una gara di cyclette che naturalmente viene vinta da Kate, nonostante partisse svantaggiata almeno in fatto di look. William subisce quindi l’ennesima sconfitta e viene schiacciato senza pietà dalla moglie che sembra divertirsi come una matta a battere il marito, tanto che ironicamente lo consola con una pacca sulla spalla, quasi in segno di sfregio. Il tutto naturalmente col sorriso sulle labbra.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton mette ko William

Ma in fondo è noto che William e Kate sono una coppia altamente competitiva e che nessuno dei due è disposto a fare un passo indietro a favore dell’altro quando si tratta di sport o di gare di abilità nelle quali solitamente a trionfare è sempre Lady Middleton. Ma proprio la loro voglia di mettersi in gioco, sempre nel rispetto dell’uno per l’altra, sta il segreto della stabilità e perfetta sintonia dei due che non hanno nulla da recriminare proprio perché sono perfettamente equilibrati nei loro ruoli e nessuno prevarica sull’altro, trovando anzi in queste competizioni una valvola di sfogo.

Fonte: Getty Images

L’occasione della sfida è data dalla visita di William e Kate è la visita all’Aberavon Leisure and Fitness Center di Port Talbot per scoprire come lo sport e l’esercizio fisico possono supportare la salute mentale, dove hanno preso parte a una lezione di spin. La pedalata è durata appena 45 secondi, ma sono bastati alla Principessa per stracciare il marito. Vincitrice della breve gara, ha ricevuto anche una piccola coppa dorata in premio. E ancora una volta, dopo la partita di rugby, William incassa una sonora sconfitta.

Kate Middleton, la maxi gonna di Zara

E pensare che Kate era fortemente svantaggiata dal look. Infatti, la Principessa del Galles è arrivata in palestra con un cappotto color panna di Alexander McQueen (si vocifera), un dolcevita dello stesso colore che ha abbinato a una maxi gonna a portafoglio in pied de poule (diventata la sua stoffa preferita) bianco e nero, firmata Zara, con orlo sfrangiato. Costo? 20 sterline, ossia circa 23 euro. Se la gonna è low cost, gli accessori sono molto ricercati a cominciare dagli stivali in suede nero, di Gianvito Rossi, con tanto di tacchi, e la borsa effetto coccodrillo, di Mulberry, da 770 euro.

Fonte: Getty Images

Ancora una volta Lady Middleton stupisce coi suoi orecchini. Dopo quelli vintage a bottone in smalto blu e quelli di Zara indossati ai Bafta, la moglie di William ha riciclato i suoi pendenti con diamanti finti e perle, creati da Heavenly London, che costano 90 sterline (103 euro).