Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di ottobre che fanno tendenza

Kate Middleton torna in Francia da sola e va allo stadio di Marsiglia per sostenere la Nazionale inglese di rugby che affronta le Fiji ai quarti di finale dei Mondiali. La Principessa del Galles sfoggia una delle sue giacche low cost di Zara cui fa da contraltare la griffatissima borsa di Chanel, un omaggio evidentemente ai suoi ospiti.

Kate Middleton sola allo stadio, William con George

Ancora una volta Kate Middleton si separa da William che, in quanto patrono della Nazionale del Galles, è andato a supportare la sua squadra che sfidava l’Argentina. Dunque, marito e moglie si sono trovati di nuovo divisi e contrapposti (almeno nel tifo), ma il Principe si gioca l’asso George. Infatti si è portato il primogenito allo stadio, perché già sapeva che Kate gli avrebbe rubato la scena.

E in effetti così è stato, malgrado la presenza di George che ormai non può essere più definito “Royal Baby”. Il prossimo luglio compirà 11 anni ed è sempre più consapevole del suo destino. Accanto a papà William sembra il suo mini me, complice il look praticamente identico: completo scuro e cravatta rossa.

Fonte: IPA

Kate Middleton, giacca di Zara e borsa Chanel

A proposito di look, Lady Middleton si affida di nuovo a quello che ormai è diventato il suo outfit iconico: giacca e pantaloni. Questa volta però non si tratta di un tailleur ma di uno spezzato. La Principessa ricicla ancora una volta la giacca bianca a doppiopetto con bottoni d’oro di Zara. Abbina il blazer low cost, da 35 euro, di cui possiede anche la versione rossa, a un paio di pantaloni neri e impreziosisce il tutto con accessori ricercati a cominciare dalla classica borsa di Chanel con la tracolla di catena, in pelle di agnello trapuntata, la Pearl Crush, per finire con l’orologio in acciaio di Cartier che vale 5.460 euro circa. Da notare anche gli orecchini a cerchio in oro giallo con perline, creati da Lenique Louis, brand soprannominato “la regina dei cerchi”.

Fonte: Getty Images

Kate era di ottimo umore allo stadio. Ha cantato con partecipazione l’inno nazionale ed è uscita raggiante dopo che l’Inghilterra ha trionfato. Anche e soprattutto perché il Galles, squadra di suo marito, è stato battuto dall’Argentina. Dunque, anche quando la sfida non è diretta Lady Middleton riesce a stracciare William che incassa un’altra sconfitta. D’altro canto, nessuno dei due si tira mai indietro quando c’è da competere l’uno contro l’altra, anche quando appunto la rivalità è solo di rappresentanza.

William e Kate, la sfida continua

Will e Kate sono una coppia molto competitiva e nessuno dei due cede per l’altro quando si tratta di mettere in mostra le proprie abilità, vuoi che si tratti di una partita di ping pong o della preparazione di un cocktail. Oppure, come in questo caso, essere l’immagine della propria Nazionale. L’unico, piccolo, rimorso forse Kate l’ha provato per suo figlio George, destinato a ricoprire il ruolo che ha ora il padre come patrono del Galles, motivo per cui ha accompagnato lui e non sua madre allo stadio.